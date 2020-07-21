18歲就有性生活！24歲女業務「下面常滲血」罹癌了…醫問關鍵：有幾個男友

▲24歲女業務罹患癌症。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

在浙江綠城心血管病醫院婦科診室裡，王姓醫師與一個年輕OL小欣（化名）約定，要保守她的病情。不久前她確診了子宮頸癌，近日做手術切掉了2/3的子宮頸，「她才24歲，還沒有結婚，手術之後以後受孕可能會有影響，懷孕以後也很容易發生流產或是早產，今後要過的難關還有很多，而且還很危險。」

據《錢江晚報》報導，送走小欣之後，王醫師在診室裡久久不能平靜。小欣瘦瘦高高的個子，膚白貌美，打扮時髦，半年前來求診，「醫生，我下面不來月經也會時不時出血。」

王醫師幫她做了一系列檢查，結果是HPV（全稱Human Papillomvirus，中文名叫「人類乳頭狀瘤病毒」）病毒52型陽性，屬於高危亞型，可先隨訪觀察，以抗病毒治療為主。

一晃半年過去，不久前小欣到醫院複查，竟又查出了HPV病毒16型陽性，屬於最高危型。這次，接診的另外一位醫生幫她進一步做了活檢，結果是子宮頸原位癌（癌前病變），「現在還是早期，妳最好馬上手術。」

「哦，那你們儘快幫我排上吧，」小欣淡定回答，似乎自己將面對的只是個小手術而已。「妳不跟男朋友或是爸媽說一聲嗎？」醫生被她的反應驚到了。她回答，「沒什麼好說的，如果非有人陪不可的話，我到時會找人來的。」

住院的時候，一個同樣衣著時尚的帥氣男生陪著小欣一起，但並沒有像其他小情侶那樣的粘膩，似乎只是象徵性出現而已，住院期間從未主動去找醫生問過任何問題。

▲女性一定要好好愛惜自己。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

手術很順利，但問題並沒有就此解決。醫生說，接下來小欣必須好好休養，而且她的餘生在那方面都得特別小心。

據悉，小欣是安徽人，高中畢業就獨自來杭州打工，學歷不高，找不到好的工作，最後當了汽車業務。因為長得漂亮，這為她的工作加分不少，月收入常常能達到數萬。「人家只看到我的光鮮，哪會知道我的壓力有多大，」小欣說，2年前，她開始吸菸解壓，平均1天1包。

「妳這病除了抵抗力弱之外，跟性接觸也是密不可分的，我看妳在我們醫院就做過2次人流手術，最近的一次就在2個月前，妳有過幾個男朋友？」隨後，醫生把話題引向了最敏感也最關鍵的點。

小欣沉默了很久，「10個。」她坦言，自己從18歲開始有性生活，一直都忽視了對自己的保護。

「子宮頸癌是可以預防，而且也是可以早期篩查出來並徹底治癒的。」醫師提醒，女性一定要好好愛惜自己，記得做好保護，要盡可能固定性伴侶，有性生活後每年做HPV篩查，當然使用避孕套也有保護作用。

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