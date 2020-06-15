26歲女那個都沒來！想壞壞驚見「殘忍真相」…聽醫師一句話崩潰

▲女子碰上真命天子，想壞壞卻找不到洞。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）



記者柯振中／綜合報導

大陸廣東省廣州一名26歲女子近日找到靈魂伴侶，雙方約定要步入禮堂，準備發生性行為時卻「不得其門而入」，等到就醫後，才發現她「先天性無陰道」，讓兩人陷入了絕望，所幸經過治療，順利重建了陰道，重新找回幸福。

綜合陸媒報導，鶯鶯（化名）12歲時開始發育，開始長出陰毛、腋毛，乳房也日漸增大，但月經始終沒有來，當時家人以為，是她營養不足，所以月經才未如期而至。不過，直到鶯鶯17歲，月經還是沒來，媽媽才帶著她前往醫院檢查。

由於鶯鶯住在偏鄉，當地醫療資源不足，醫生只診斷出，鶯鶯的子宮發育不良，沒有發現更深層的問題。直到鶯鶯26歲，遇見了靈魂伴侶，墜入愛河、約定終身，準備進一步發生關係，才發現「不得其門而入」。

▼女子想跟男友壞壞，卻不得其門而入。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



鶯鶯才在男友的陪伴下，前往大醫院就診，卻被診斷為「先天性無陰道」，且還有2個沒有功能的子宮，意味著無法擁有正常的性生活，還無法生育後代。所幸鶯鶯沒有放棄，在主治醫師的幫助下，利用腹腔鏡技術結合陰式手術，以腹膜代替陰道壁，替鶯鶯再造了「陰道」。

為了達到最佳效果，醫療團隊每天替鶯鶯換藥、進行陰道擴張，目前仍需要放硬質模板固定，以防人工陰道塌陷、沾黏，半年後固定成形，就能擁有正常性生活。

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