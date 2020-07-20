壞壞要妳命！她新婚床戰後「大魔王腹痛」炸裂　醫剖開...子宮被血水淹沒

▲人妻壞壞後肚子通報，醫生一查一肚子血水。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者鄭思楠／綜合報導

女生出現非常規時期的「掉血」，甚至「血崩」，可能會傷及性命！日前，浙江省杭州市一位年輕女孩小夏（化名）剛剛結婚，一天和丈夫小王（化名）床上激烈運動後，突爆大魔王腹痛。醫生一查，她竟然滿肚子血水，臟器甚至已經被鮮血「淹沒」了。

據《蕭山電視台》包搭配。小夏到醫院時血壓偏低，心率偏快，臉色蒼白，腹部壓痛明顯。富陽區第一人民醫院婦科主治醫師邵丹鳳檢查後，懷疑患者腹腔內有大量積液，存在大出血、失血性休克可能。

檢查後，醫生一放上超音波探頭，發現女生腹部全是鮮紅色的血液，初步考慮是由黃體囊腫（Corpus luteum cyst）破裂引起的失血性休克，隨後徵求本人和丈夫同意後，緊急為她進行了手術治療。

術中發現，小夏整個腹腔包括肝腎隱窩、脾區全都有積血，連子宮都被鮮血「淹沒」。醫生快速吸淨腹腔內積血後，才發現原來小夏右側卵巢上一個直徑4公分的黃體囊腫破了個口，還在滋滋地往外冒血。

「手術需要清理積血，修補卵巢，但卵巢是個特別『脆』的器官，一不小心損傷的話，不僅出血止不住，對未來生育也有影響，我們在修補卵巢時，加倍小心，」邵醫師回憶當時的手術情景，「另外，小夏的出血量很多， 初步估計要1000ml以上，手術後出現貧血是可預見的，將影響她後期的恢復；為此，我們提前準備了自體血液回輸機，將小夏的大部分出血經過處理後再輸回她的體內。」

整個手術只用了1個小時。小夏再次回到病房時，臉色變得明顯紅潤，術後第5天，就順利出院了！

據悉，女性的月經週期可以分為四個階段，即月經期、卵泡期、排卵期和黃體期。月經期是女性來月經的這段時間，之後便是卵泡期，到了月中左右是排卵期，後半個月進入黃體期。

醫生表示，在黃體期，排卵後的卵泡形成黃體囊腫，新鮮時就好比嫩嫩的「蛋黃」， 劇烈運動如性生活、跑步、撞擊等，都可能造成黃體囊腫破裂。

邵醫師提醒，女生一旦出現劇烈運動過後的腹痛，尤其是在月經週期的後半個月，千萬不要麻痹大意，一定要及時到正規醫院診斷治療！

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