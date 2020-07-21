小學畢業暑假遭推入火坑…3男性侵少女12次　狠母樂收錢下場曝

記者黃翊婷／綜合報導

身為人母的阿鳳（化名）為了向親友借錢，竟然將當時小學剛畢業的女兒美美（化名）推入火坑，強迫她與3名男子發生性關係，甚至還和男友、女兒大玩撲克牌脫衣遊戲，離譜行徑，前後算一算至少發生3次「多人運動」，最後被台南高分院法官判處10年5月有期徒刑。

▲美美小學畢業就被母親推入火坑。（示意圖／123RF，與本案無關）

判決書中提到，阿鳳為了向伯公借錢，2017年6、7月間騎車將當時年僅13歲的女兒從雲林送到彰化，不顧孩子反抗以及言語拒絕，強行抱起來塞進伯公的房間，等到完事之後，再帶著2000元報酬和女兒離開；2019年4月再次使用同樣的方式獲得2000元。

但這還不是最誇張的，阿鳳2019年1月至4月間在租屋處和男友大玩撲克牌脫衣遊戲，輸的人就要脫一件衣服當作懲罰，沒想到兩人還強拉上美美一起玩，甚至發生「多人運動」，總計共得逞3次。

然而，美美受害的程度遠遠超乎眾人想像，阿鳳的前男友同時也是美美的義父，也曾在2018年7月至2019年2月伸出狼爪，總計性侵得逞7次。

▲伯公事後都會給美美錢。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

美美接受偵訊時無奈表示，媽媽帶我去做這種事是在小學六年級畢業的暑假，「她跟我說伯公找我，我就去了」，沒想到竟然是被推進火坑，雖然有試著掙扎、反抗，無奈力氣差太大，最後還是被得逞，「媽媽知道，伯公好像有跟她講好，還故意叫她去別的地方」、「伯公沒有跟我說那是要借給媽媽的錢，媽媽透過我拿到的錢應該都不用還吧」。

美美接著說，媽媽的經濟收入是做板模，有時候沒有工作，賺的錢根本不夠生活，雖然媽媽聲稱從來沒有同意讓她和誰發生性關係，「但這是他們自己去聯絡的，我完全不知道，他們說了什麼我也不清楚，我能說什麼？」

▲面對母親的逼迫，年紀還小的美美根本無法反抗。（示意圖／123RF，與本案無關）

台南高分院法官認為，阿鳳身為美美的母親，卻未能善盡保護教養責任，遇到生活困境也沒有尋求社政單位的協助，反而不顧女兒的身心健全發展，在無視孩子的反抗以及意願下，逼迫從事有對價的性交易，造成難以抹滅的身心傷害，最後依法判處10年5月有期徒刑。

另外3男的部分，只有義父認錯並獲得美美諒解，最後被判處3年3月；伯公則被判處8年6月、男友判處1年8月。