中和菜市場「巨獸級雨遮」瞬間崩裂從天降　美甲店慘遭30米鐵皮活埋

▲中和菜市場雨遮倒塌。（圖／翻攝臉書《我是中和人》）

記者游宗樺／新北報導

新北市中和區20日下午5時許，員山路勝利市場一棟房屋外牆的大型雨遮突然崩塌，30公尺長的鐵皮掉落砸向一樓美甲店等5間店面，所幸事發時無人傷亡。中和區公所事後派員到場，發現該雨遮凸出建物約5公尺，明顯違反建築規定，將會代墊拆除的工程費用，於21日上午9時進行清拆，相關費用不排除向屋主索要。

據了解，事發房屋位於員山路148巷一處菜市場內，下午5時30分左右位於二樓高度的雨遮突然崩落，長達約30公尺的鐵皮砸向一樓店面，包含美甲店在內，共有5個店面門口受到阻擋，店家放在門口的物品也遭砸壞，原本懸掛在外牆的冷氣壓縮機也跟著掉落，現場地面散落磚石，所幸事發時菜市場已打烊，未有民眾受傷。

中和區公所獲報派員前往，發現碩大的鐵皮橫跨員山路148巷9至15號，且該雨遮寬約5公尺，明顯比其他雨遮多出一大截，疑似因此造成雨遮過重塌落，，僅靠電線桿支撐部分結構。為避免鐵皮繼續倒塌，區公所第一時間封鎖現場，同時用鐵桿支撐。

▲中和菜市場雨遮倒塌。（圖／記者游宗樺攝）

中和區公所工務課課長陳亦揚表示，該雨遮為存在30年左右的既存違建，事發後屋主表示需要數日才能找到工班拆除，且拆除費用的分擔尚無共識，為保障民眾通行安全，區公所決定先進行拆除作業。由於施工時必須關閉供電確保安全，考量民眾在酷暑時的吹冷氣需求，同時避免施工噪音、粉塵對住戶的影響，將在21日上午9時進行拆除工程，事後將函報拆除大隊依市府「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」審查費用核銷事宜。



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