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「有一種無恥叫做韓國瑜」韓怒告基進黨　檢認證「無惡意捏造」不起訴

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▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／台灣基進黨）

▲台灣基進黨去年寫下840字文章，批韓國瑜「無恥」。（圖／翻攝自臉書／台灣基進黨）

記者崔子柔／綜合報導

台灣基進黨去年11月在臉書寫下「有一種無恥叫做韓國瑜」，批評韓市府擺爛、落跑選總統，被韓國瑜提告妨害名譽。高雄地檢署偵查則認為，文章內容屬監督、評論性質，並無惡意捏造、辱罵等，判不起訴處分。

基進高雄黨部主任黃柏翔昨日就在黨部臉書發文指，「跟著我再念一次：有一種無恥叫韓國瑜」，並附上不起訴處分書。

根據《聯合報》報導，韓國瑜當時是高雄市長並參選總統的身分，他的品格、操守及行政能力，都會加倍受到社會輿論高度監督，對他政治行為的評論是言論自由保障的核心範圍，所以本案關於黃柏翔是否合理評論的判斷，應用最寬鬆的標準審查，以免日後讓別人對監督、評論政治行為有所疑慮，甚至造成寒蟬效應。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／台灣基進黨）

▲黃柏翔昨日公開不起訴處分書 。（圖／翻攝自臉書／台灣基進高雄黨部）

黃柏翔應訊時辯稱，因為韓曾表示不要選總統，結果選上市長又背棄市民，在任期內就去競選總統，才會用標題為「有一種無恥，叫做韓國瑜」的文章去批評韓的行為。

檢方查出，黃柏翔是批評韓國瑜在市長任期內參與競選總統，韓也確實曾發表「我不曾落跑」、「高雄已經崛起」等行為，才加以評論，應探究是否構成誹謗罪。

檢方最後認定，黃柏翔的評論並無惡意捏造、無理辱罵，而且不是單純用「無恥」等文字來辱罵韓國瑜，有一併敘述相當的依據及理由，屬於合理評論，至於評價是否適當，一般人可自行判斷。

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