台北市多元方式照顧弱勢居住　成效全國第一

▲台北市松山區「健康公宅」。（圖／台北市社會住宅招租網）

記者黃巈禾／台北報導

有關報載市府加碼補貼包租代管戶，憂心無法真正協助弱勢一節，北市府都發局表示，北市府透過社宅興建、包租代管、租金補貼三大政策多元照顧弱勢，成效全國第一，絕無報載無法真正照顧弱勢之虞。

一、北市社會住宅興建數量全國第一，提供35%以上戶數給弱勢居住，讓弱勢戶「住的好」

北市府都發局表示，市府提供社會住宅資源（包含出租國宅、平價住宅等）共7,678戶，其興辦戶數為全國第一，市府透過興辦社會住宅以混居模式提供35%以上戶數給社會經濟弱勢者承租，讓弱勢戶住的好，且領先全國執行社宅分級租金補貼制度，讓不同所得、人口數的家庭，能以更適合家庭組成狀況的租金承租社宅。

二、北市府加碼分級租金補貼制度全國首創，讓低所得家庭「租的起」

北市府都發局指出，為了讓弱勢戶「租的起」民間出租住宅，市府加碼分級租金補貼九宮格，制度全國首創，租金補貼採取將補貼費用給付給房客，減輕租屋負擔。

針對各界關心租金補貼政策究竟是否有協助到弱勢住戶一節，經都發局依據受理之補貼統計資料顯示，108年租金分級補貼受理合格案件計有11,674件，其中符合家庭所得低於140萬元且平均每人每月收入低於最低生活費1倍以下者(平均月收入低於17,005元）約合格件數的82.25%，故市府租金補貼對象確實以家庭年所得較低者為主要照顧對象。

三、包租代管弱勢優先，讓弱勢戶「租的到」

有關社會住宅包租代管計畫，北市府都發局說明，主要解決「租得起、租不到」的租屋問題，由市府委託的業者向房東包租房屋後，再轉租房客，並將補貼費用支付給房東，房客僅需支付補貼後的租金差額，藉此降低老人、身障者等租屋弱勢受租屋歧視風險，讓租不到房子的弱勢者透過媒合方式租到房子，市府居住政策協助工具雖皆有租金補助的機制，但實際上解決的問題面向並不相同。

都發局提到，相關計畫內容及預算來源皆為配合中央政策執行，故尚需與中央研議，惟市府於第二期計畫因考量弱勢戶媒合租屋需求較高，已建議中央取消弱勢戶數限制，讓更多弱勢戶「租的到」的房子，且也獲得中央政策支持。

都發局強調，為強化社會支持、照顧弱勢居住權益，未來將持續透過府內跨機關合作，針對弱勢戶申請補助之困難點持續精進，進一步實踐居住正義。