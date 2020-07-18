2市局長遭拔...警政署副署長「親自督軍」！突擊臨檢北市林森區

記者邱中岳／台北報導

高雄、台南打架滋事、槍擊案頻傳，2都警局長遭拔官。警政署針對治安顧慮場所、特種營業場所全面加強臨檢，18日晚上警政署也派出副署長前往酒店林立中山分局參加擴大臨檢督導勤前教育。

警副署長蔡蒼柏在18日晚上10時許，前往中山分局進行「全國性擴大臨檢」勤前教育，隨即也在中山分局分局長楊哲昌陪同下前往酒店視察，並告誡「業者平時應做好自主管理，若發生滋事案件，應主動通知警方」。

▲警政署今晚舉辦全國性擴檢，北市警方針對信義夜店以及中山區的酒店進行臨檢。（圖／記者邱中岳攝）

全國近期內連續發生數起酒店、夜店以及舞廳打架、槍擊等治安事件，警政署在18日通令全國執行威力掃蕩，要求各縣市警局針對轄內舞廳、夜店、酒店、KTV及青少年經常聚集等易發生事故之場所，規劃臨檢勤務。

▲警政署今晚舉辦全國性擴檢，警副署長蔡蒼柏（右2）前往中山分局督導。（圖／記者邱中岳攝）



警政署表示，將利用高頻率、高密集以及高強度的臨檢作為，遏止不法份子滋事影響治安，也強調，各縣市警局長必須擔起責任，也呼籲業者面對聚眾滋事，應立刻報警處理。

北市則由警政署副署長蔡蒼柏督導、新北市由警政署主任秘書林順家負責、副署長黃宗仁則前往桃園指揮，另外台中、台南則由警政署督察室主任陳永利、刑事局長黃明昭負責。

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