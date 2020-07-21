以潛艇碉堡水域空間　投映13萬平方英尺克林姆名畫

隸屬Culturespaces旗下、並為 全球最大數位藝廊Bassins de Lumières ，目前已於法國波爾多開幕，此嶄新藝術空間的場址曾是納粹潛艇基地，二戰時期用來掩護德國艦隊免於固定時間的船隻空襲。此巨大碉堡跨度為2,100萬立方英尺的鋼筋混凝土，水深16米，足以容納將近240個奧運標準游泳池。

展覽空間的平面和動線擘劃上，則由四個配置架高廊道的平行區域組成，參訪者得以步陞於水域之上、沿著廊道探索這廣達13萬平方英尺的沉浸式藝術裝置，並於瞻眺視野間，體驗尺度巍然如古壁畫的投影。為達到如此磅礡的影音效果，藝廊內的裝置共由90個視覺投影機、80個揚聲器以及超過60英尺長的光纖電纜所構成。

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克林姆名畫投影 ：臨於水上 、 深入碉堡的沉浸式裝置

目前藝廊常設展，正是把素以爛漫、錦繡絢麗著稱的奧地利畫家 古斯塔夫·克林姆 （Gustav Klimt）的作品，投映到碉堡水泥牆上，據悉某些畫作尺幅測量後長300英尺、高36英尺。該投影展名為《 古斯塔夫·克林姆 ：燦金與斑斕》（Gustav Klimt: gold and colour），呈現這位藝術家不容錯過的特色肖像、地景和裸體畫，置於恢弘寬闊的歷史碉堡中，益發凸顯他筆下的華盛懋美世界。

不僅如此，此展另娓娓道來克林姆輾轉起伏的畫家生涯，時間軸則由他出走新古典主義，再到揭竿而起的維也納分離派（Vienna Secession）藝術運動而止。

除了氣象非凡的克林姆畫作投影，藝廊尚有部分空間用以展出德國藝術家保羅·克利（Paul Klee）的彩色抽象作品。該展覽名為《保羅・克利：畫成音律》（Paul Klee: Painting Music），不僅藉此短期特展向保羅·克利致敬，民眾亦可翫索這位藝術家難以名狀的音樂天賦，感受他筆觸下如謳如吟的絕妙音律感。而其作品正如藝廊所描述：「從虛構城市的歌劇院序曲到一場金色與五彩魚之間的水下協奏曲。」

事實上為了因應新冠病毒（COVID-19），數位藝廊Bassins de Lumières要求所有觀覽民眾來訪前要事前預約，同時遵循戴口罩、測量體溫以及保持相隔3英尺的社交距離等預防性健康措施。這場氣勢驁放不羈，將歷史場域和名畫交織的磅礡大展，一次囊括人類對奇幻、美學、史蹟、建築和藝術的想望。

圖文來源／HYPEBEAST 、 Bassins de Lumières

（完整文章請看城市美學新態度）

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