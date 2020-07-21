調皮兒把iPhone8放冷凍庫整晚變冰棒！　網笑翻：微波解凍

▲ 調皮的兒子將爸爸的iPhone手機拿去冷凍庫冰，示意圖。（圖／洪聖壹攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人常常手機不離手，若是發現手機不在身邊就會很著急，一名網友早上起床時找不到手機iPhone8，沒想到竟然被調皮的兒子拿去冰箱冷凍。手機一整晚都待在冷凍庫中，現在無法開機，不知該如何處理，讓他哭笑不得。

一名網友在PTT上發文，早上起床找不到手機，結果在冷凍庫中發現，他超級無奈，「現在無法開機中，請問現在能怎麼處理，直接送修嗎？」網友們看完後笑翻，、「先修理兒子，其次手機」、「當然是要先解凍才能吃啊！咦？」、「手機這問題先擱置，先處理兒子」、「你兒子未來可能是天才吧！」、「什麼都放冷凍庫，這小孩是阿嬤教的吧」、「先把你小孩關冷凍庫一個晚上」。

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不少網友也提出解決方法，「之前拿7打遊戲太熱也放冷凍庫忘記拿出來過，但退冰後還能正常使用就是了」、「這一定得拆機除濕的」、「推慢速退冰，最後再除濕防潮」、「丟進米箱解凍退冰」、「拆開除濕想辦法弄乾」、「 除濕要緊，然後別急著開機，可能還有一點機會救回來」、「得換電池，電池會壞掉」。

如此荒唐的事情，之前也發生過，曾有一名男網友的兒子也將手機放在冷凍庫，「現在比冰棒還冰！拿出來退冰中。沒電、我不敢充電！請問該如何處置，52,900太貴了。」當時也有許多網友建議，「小心主機板受潮」、「溫差裡面主機板會有水氣，先送去處理吧」。

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