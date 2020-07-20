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外交部反駁國民黨：蘇嘉全、蘇震清2017年未出訪印尼

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▲▼立法院會審酒駕法案 協商前堵訪 院長蘇嘉全 部長林佳龍 國民黨團總召江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統府秘書長蘇嘉全。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨20日拿出「2017年」駐印尼代表處的電報，指控時任立法院長的總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清訪問印尼，利用國營事業謀利之嫌。對此，外交部下午表示，蘇嘉全、蘇震清在2017年並未有赴訪印尼的紀錄，相關報導與事實不符。

外交部發言人歐江安表示，經外交部清查，前立法院長、現任總統府秘書長蘇嘉全，2016年9月以私人身分低調訪問印尼。由於該次訪問並非官方行程，而是與當地僑界聯繫情誼，院長辦公室當時向駐處表示，無須接送機、參與相關活動及提供協助，「駐處當時僅基於禮遇前往接機，考量行政中立原則，未參與訪團接待或提供其他協助。」

歐江安指出，另外經外交部清查，蘇貞昌、蘇震清在2017年並未有赴訪印尼的紀錄，相關報導與事實不符。至於電報中所提國營企業似被中間人操控等內容，歐江安有證實，電報中日期確實有誤，而國營事業相關情形，則應由主政單位經濟部對外說明。

歐江安表示，自推行新南向政策以來，台灣與印尼往來熱絡頻繁，2016年以來合計簽署台印尼全面性經濟合作備忘錄等共12項合作備忘錄及協定，雙邊在經貿、投資、勞務、農業及衛生等領域合作穩健緊密。

▼民進黨立委蘇震清針對國民黨指控其利用國營事業圖利一事出面澄清。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民進黨立委蘇震清針對國民黨指控其利用國營事業圖利一事出面澄清。（圖／記者李毓康攝）

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