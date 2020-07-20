　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

超萌！陳其邁競選看板成「配角」　主角是「貓」超搶戲

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳其邁愛貓成競選看板主角。（圖／陳其邁景選總部提供）

▲陳其邁愛貓陳小米成競選看板主角。（圖／陳其邁競選總部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨高雄市長候選人陳其邁行程滿檔，不過，他20日最新推出的競選看板卻成了「配角」，主角是愛貓陳小米，「巨貓」看板掛在知名景點草衙道、鼓山渡船頭周邊，超級搶戲。

陳其邁20日在知名景點草衙道、鼓山渡船頭周邊掛上最新競選看板，與傳統政治看板相當不一樣，看版主角是陳其邁超高人氣的愛貓「陳小米」，搭配卡通版的陳其邁。看板掛上後，已經吸引不少民眾到現場拍照，也在網路上引發討論。

陳其邁競選總部表示，因應時代變化，以及年輕族群的喜好，特別設計這款「全國唯一」的陳小米主角看板，地點則是選擇年輕人聚集的草衙道與鼓山渡船頭，希望能夠發揮更大的宣傳效果。

陳其邁競總說明，看板的設計除了以高人氣的陳小米為主角外，文字上以「有政府會做事」作為搭配，主要用意在於強調陳其邁在行政院服務時，與「衝衝衝」的蘇貞昌院長團隊一起打拼的過往，希望「全力拚政績」的精神，也能夠在高雄落實，以陳其邁本人「緊緊緊」的特質，做出「兩年拼四年」的成績。

陳其邁競總透露，陳小米看板的發想，一方面是經常有支持者向團隊反應，希望能多看到陳小米，二方面則是團隊成員樂於嘗試新事物，開創有別於傳統的呈現方式，三方面是陳其邁本人也相當支持年輕成員的想法，經常向團隊強調「未來是你們的時代」。

陳其邁競總表示，「小米看板」至少會懸掛到選舉結束，歡迎支持者到現場打卡、拍照、tag陳其邁的社群帳號，上傳至社群平台和大家分享互動。

▲▼陳其邁愛貓成競選看板主角。（圖／陳其邁景選總部提供）

▲▼陳其邁愛貓成競選看板主角。（圖／陳其邁景選總部提供）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
離婚頑童小春…呆寶靜突喊：我是許太太了！　曝和前夫最新關係
快訊／午後雨彈爆發！16縣市大雨特報　大雷雨開炸新北、桃園
史上首次將無「7月颱」原因曝！　氣象局憂：不太正常
33歲台女美國中彈喪命！　警懸賞44萬緝凶
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET民調／兩岸若爆發衝突　40.9％願意上戰場、75.2％認同恢復徵兵制

蘇嘉全怒了！提告王育敏、羅智強、游淑慧：胡亂指控令人不齒

超萌！陳其邁競選看板成「配角」　主角是「貓」超搶戲

台南藍營爆有民眾收到「假三倍券」　要蘇貞昌為糟蹋人民下台

影／國民黨指控變「時間錯置烏龍」　蘇震清還原真相

國民黨轟陳瑩「不在場投票」有瑕疵　立法院將成立調查小組釐清

蕭美琴一週內赴美：對美關係只許成功！壓力、責任無比沉重

外交部密件曝光！國民黨控蘇嘉全、蘇震清涉入國營事業謀取私利

3700份連署送中選會！挺「罷免王浩宇」年輕人佔25％　8月辦誓師大會

國民法官法恐表決到半夜…高嘉瑜吃「皮蛋瘦肉粥」備戰　網狂問：丹丹嗎？

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

不愧是鐵肺！鄧紫棋狂飆14秒超強高音　加碼合作郎朗、周震南《Fly Away》

ET民調／兩岸若爆發衝突　40.9％願意上戰場、75.2％認同恢復徵兵制

蘇嘉全怒了！提告王育敏、羅智強、游淑慧：胡亂指控令人不齒

超萌！陳其邁競選看板成「配角」　主角是「貓」超搶戲

台南藍營爆有民眾收到「假三倍券」　要蘇貞昌為糟蹋人民下台

影／國民黨指控變「時間錯置烏龍」　蘇震清還原真相

國民黨轟陳瑩「不在場投票」有瑕疵　立法院將成立調查小組釐清

蕭美琴一週內赴美：對美關係只許成功！壓力、責任無比沉重

外交部密件曝光！國民黨控蘇嘉全、蘇震清涉入國營事業謀取私利

3700份連署送中選會！挺「罷免王浩宇」年輕人佔25％　8月辦誓師大會

國民法官法恐表決到半夜…高嘉瑜吃「皮蛋瘦肉粥」備戰　網狂問：丹丹嗎？

籃籃寫真突破人生最大尺度　下豪語「翻面」回饋粉絲

Line要點「同意」才能繼續用…退休教授「斷訊」失500好友名單　提告結果曝

ET民調／兩岸若爆發衝突　40.9％願意上戰場、75.2％認同恢復徵兵制

老婆避孕仍懷第二胎！他想找真相　一查發現是橘貓「調皮戳洞洞」害的

湯甜、肉嫩多汁！台中向上市場鵝肉冬粉　越晚生意越好

《精神病》幕後花絮超甜！徐睿知激短裙拍戲　金秀賢一聽CUT「快步幫披外套」

「咖波」化身捷運站長！彩繪列車藏彩蛋　神秘現身高捷紅線

快訊／南投八通關古道「18人遭蜂螫傷」！急送醫救治中　登山口進行管制

韋蘭德連續3年太空人開幕戰先發　生涯第12次　

比特犬暴衝「撕咬女嬰」！她慘死自家寵物口中　生前燦笑照惹鼻酸

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

政治熱門新聞

「同學鄙視韓國瑜」林佳新女兒5字神回！

三倍券買爆！　王浩宇曝「驚人業績」

幕後／湧言會操盤配票失準跌跤　新潮流仍是最大贏家

美國對台軍售182億愛國者飛彈延售　我軍方高層不知情

被封立院女戰神　葉毓蘭：第一次打架

快訊／蔡英文下達「4大任務」 力邀國民黨推動廢除監察院

國民黨控蘇嘉全、蘇震清涉入國營事業謀取私利

國防部駁斥誇大宣傳死難：從未造神

詐騙集團利用未成年「擔任車手」　北市警局提醒勿上當

「媽祖講成佛祖」李眉蓁怪民進黨...陳其邁批太扯：她跟韓國瑜很類似

3700份連署送中選會！挺「罷免王浩宇」年輕人佔25％　8月辦誓師大會

陳玉珍羞曝：喜歡文學氣質的男生

柯建銘：立院第二次臨會後啟動修憲

林昶佐被手襲褲袋　陳柏惟曝光關鍵影像

更多熱門

相關新聞

張榮志登記參選恆春鎮長　4人競激烈爭

張榮志登記參選恆春鎮長　4人競激烈爭

屏東縣前議員張榮志20日，由大批支持者陪同，到恆春鎮公所登記參選鎮長補選，登記完成後，並並在公所大門前發表參選聲明，隨後以車隊繞行恆春古城四城門，象徵「守護恆春」的決心。

「媽祖講成佛祖」李眉蓁怪民進黨...陳其邁批太扯：她跟韓國瑜很類似

「媽祖講成佛祖」李眉蓁怪民進黨...陳其邁批太扯：她跟韓國瑜很類似

快訊／力挺陳其邁！蔡英文下達「動員令」：民進黨要找回高雄的光榮

快訊／力挺陳其邁！蔡英文下達「動員令」：民進黨要找回高雄的光榮

快訊／蔡英文下達「4大任務」 力邀國民黨推動廢除監察院

快訊／蔡英文下達「4大任務」 力邀國民黨推動廢除監察院

LIVE／蔡英文民進黨全代會致詞　「超強陣容」助選陳其邁

LIVE／蔡英文民進黨全代會致詞　「超強陣容」助選陳其邁

關鍵字：

陳其邁高雄市長補選

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

民怨「三倍券騙局」實際0！神邏輯網看呆

威力彩破20.8億！最旺四星座曝光

陳小春被狂罵半年不忍了！

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

男客肖想無套按摩妹　1句話遭斥噁心

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面