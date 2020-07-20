超萌！陳其邁競選看板成「配角」　主角是「貓」超搶戲





▲陳其邁愛貓陳小米成競選看板主角。（圖／陳其邁競選總部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨高雄市長候選人陳其邁行程滿檔，不過，他20日最新推出的競選看板卻成了「配角」，主角是愛貓陳小米，「巨貓」看板掛在知名景點草衙道、鼓山渡船頭周邊，超級搶戲。

陳其邁20日在知名景點草衙道、鼓山渡船頭周邊掛上最新競選看板，與傳統政治看板相當不一樣，看版主角是陳其邁超高人氣的愛貓「陳小米」，搭配卡通版的陳其邁。看板掛上後，已經吸引不少民眾到現場拍照，也在網路上引發討論。

陳其邁競選總部表示，因應時代變化，以及年輕族群的喜好，特別設計這款「全國唯一」的陳小米主角看板，地點則是選擇年輕人聚集的草衙道與鼓山渡船頭，希望能夠發揮更大的宣傳效果。

陳其邁競總說明，看板的設計除了以高人氣的陳小米為主角外，文字上以「有政府會做事」作為搭配，主要用意在於強調陳其邁在行政院服務時，與「衝衝衝」的蘇貞昌院長團隊一起打拼的過往，希望「全力拚政績」的精神，也能夠在高雄落實，以陳其邁本人「緊緊緊」的特質，做出「兩年拼四年」的成績。

陳其邁競總透露，陳小米看板的發想，一方面是經常有支持者向團隊反應，希望能多看到陳小米，二方面則是團隊成員樂於嘗試新事物，開創有別於傳統的呈現方式，三方面是陳其邁本人也相當支持年輕成員的想法，經常向團隊強調「未來是你們的時代」。

陳其邁競總表示，「小米看板」至少會懸掛到選舉結束，歡迎支持者到現場打卡、拍照、tag陳其邁的社群帳號，上傳至社群平台和大家分享互動。