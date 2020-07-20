陳玉珍自爆用交友APP　「8年前嫩照」當大頭貼迷倒外國男子

▲陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨立委陳玉珍近日在政論節目透露喜歡類型，要有「文學氣質的男生」。談到交友狀態，陳玉珍20日受訪時表示，會用「交友APP」跟外國人聊天，更大方秀出大頭貼照，看起來相當溫柔文靜，與在立法院抗爭的模樣完全不同。

國民黨上周為抗議監察院人事佔領立法院，陳玉珍全副武裝死守主席台格外受到關注，而他也成為最後一個被「扛出」議場的國民黨立委，戰力相當驚人。

▲國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台。（圖／記者林敬旻攝）



陳玉珍日前在節目中談到喜歡什麼類型的男性，她大方回答，自己是台大中文系的，平常喜歡寫寫東西，所以喜歡文學、唐詩宋詞，「有文學氣質，能吟詩作對」的男性，外表的部分不是很在意。

外界好奇陳玉珍如何拓展朋友圈，陳玉珍20日受訪自爆，會使用交友APP，有很多外國人會找她聊天，不過因為工作太忙碌，沒有空回對方訊息，只用了兩個禮拜，也沒有辦法跟對方聊自己的工作，怕別人會覺得你是詐騙集團，只能說自己是法律相關。

▲陳玉珍玩交友軟體，使用八年前的照片。（圖／立委陳玉珍提供）



此外，陳玉珍大方公開在交友軟體上使用的大頭貼照，脫下眼鏡與一旁的花朵合照，用深情的眼神看向遠方，模樣相當溫柔清新。她說，照片是八年前的照片，現在為國犧牲，如果拿立法院的照片男人應該不會喜歡。

▲立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，高嘉瑜熊抱陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）