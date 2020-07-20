　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／國民黨指控變「時間錯置烏龍」　蘇震清還原真相

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲屏南立委候選人蘇震清19日到屏東地檢署按鈴控告周佳琪「新園鄉後援會黃金樹」涉嫌違反選罷法；周的競選總部指蘇模糊焦點 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲民進黨立委蘇震清。（資料照／記者陳崑福翻攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨20日舉行記者會，指控總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔姪可能涉及利用國營事業，於「2017年」時，赴印尼私下會晤高層圖個人私利。對此，蘇震清稍早錄製影片反擊，他是在「2016年」以私人行程去印尼的，顯示藍營的抹黑有「時間錯置」的烏龍；他也強調，出訪全程公開透明，當時有媒體報導外，個人臉書也都有相關貼文。

國民黨指出，依據駐印尼代表處於2017年12月發回外交部電文，蘇震清於2017年8月初偕同中油、台糖、台鹽及唐榮等國營事業主管訪印尼，拜會印尼副總統卡拉，但卻不事先知會外交部及經濟部，蘇震清還拒絕駐印尼代表處人員協助。一個月後，時任立法院長蘇嘉全與蘇震清一同訪印尼，蘇嘉全辦公室甚至表示，「不需要駐印尼代表處接送機、參與活動或提供協助」。

▼國民黨召開「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？」記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼國民黨召開「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？」記者會。（圖／記者張榮恩攝）

對於藍營的指控，蘇震清說，藍營抹黑他在「2017年」帶著國營事業秘密參訪印尼，圖謀私利；但烏龍的是，他赴印尼的時間，是在「2016年8月」，以私人參訪的行程前往，且全程公開透明，同行者包括立委陳明文、吳琪銘、鄭寶清、徐國勇，當時不僅有媒體報導，他的臉書也都有公開發文。

蘇震清還原當時狀況，是在2016年5月，總統蔡英文就職前，來自印尼的阿克薩先生（前印尼商務部諮詢委員）到立法院訪問，大家討論到台灣與印尼雙邊投資擴大合作的可能性。

蘇震清強調，出訪行程屬於國會外交的一環，是立法委員的權責，不知道公文密函的指控所為何來；而且當時拜訪印尼副總統，印尼官方希望能以私人行程處理，盡量降低官方色彩，基於尊重印尼提出的要求，才會由民間企業來協助安排。

蘇震清指出，蔡英文提出新南向政策，各部會都已經動起來，印尼也提出希望台灣組成參訪團，他身為經濟委員會一員，就知會相關事業有此行程，詢問有沒有要參加可各自評估，「而且各事業單位隨行出訪，自行向所屬機關報備不是理所當然的嗎？何來立法委員跳過經濟部之說？」

蘇震清表示，立法委員根本沒有權利義務跟經濟部「報告」行程，事後各單位與印尼是否達成投資備忘錄，也不在立法委員可干涉的範圍，何來圖謀「個人私利」？

 

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
離婚頑童小春…呆寶靜突喊：我是許太太了！　曝和前夫最新關係
快訊／午後雨彈爆發！16縣市大雨特報　大雷雨開炸新北、桃園
史上首次將無「7月颱」原因曝！　氣象局憂：不太正常
33歲台女美國中彈喪命！　警懸賞44萬緝凶
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET民調／兩岸若爆發衝突　40.9％願意上戰場、75.2％認同恢復徵兵制

蘇嘉全怒了！提告王育敏、羅智強、游淑慧：胡亂指控令人不齒

超萌！陳其邁競選看板成「配角」　主角是「貓」超搶戲

台南藍營爆有民眾收到「假三倍券」　要蘇貞昌為糟蹋人民下台

影／國民黨指控變「時間錯置烏龍」　蘇震清還原真相

國民黨轟陳瑩「不在場投票」有瑕疵　立法院將成立調查小組釐清

蕭美琴一週內赴美：對美關係只許成功！壓力、責任無比沉重

外交部密件曝光！國民黨控蘇嘉全、蘇震清涉入國營事業謀取私利

3700份連署送中選會！挺「罷免王浩宇」年輕人佔25％　8月辦誓師大會

國民法官法恐表決到半夜…高嘉瑜吃「皮蛋瘦肉粥」備戰　網狂問：丹丹嗎？

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

不愧是鐵肺！鄧紫棋狂飆14秒超強高音　加碼合作郎朗、周震南《Fly Away》

ET民調／兩岸若爆發衝突　40.9％願意上戰場、75.2％認同恢復徵兵制

蘇嘉全怒了！提告王育敏、羅智強、游淑慧：胡亂指控令人不齒

超萌！陳其邁競選看板成「配角」　主角是「貓」超搶戲

台南藍營爆有民眾收到「假三倍券」　要蘇貞昌為糟蹋人民下台

影／國民黨指控變「時間錯置烏龍」　蘇震清還原真相

國民黨轟陳瑩「不在場投票」有瑕疵　立法院將成立調查小組釐清

蕭美琴一週內赴美：對美關係只許成功！壓力、責任無比沉重

外交部密件曝光！國民黨控蘇嘉全、蘇震清涉入國營事業謀取私利

3700份連署送中選會！挺「罷免王浩宇」年輕人佔25％　8月辦誓師大會

國民法官法恐表決到半夜…高嘉瑜吃「皮蛋瘦肉粥」備戰　網狂問：丹丹嗎？

籃籃寫真突破人生最大尺度　下豪語「翻面」回饋粉絲

Line要點「同意」才能繼續用…退休教授「斷訊」失500好友名單　提告結果曝

ET民調／兩岸若爆發衝突　40.9％願意上戰場、75.2％認同恢復徵兵制

湯甜、肉嫩多汁！台中向上市場鵝肉冬粉　越晚生意越好

《精神病》幕後花絮超甜！徐睿知激短裙拍戲　金秀賢一聽CUT「快步幫披外套」

「咖波」化身捷運站長！彩繪列車藏彩蛋　神秘現身高捷紅線

快訊／南投八通關古道「18人遭蜂螫傷」！急送醫救治中　登山口進行管制

韋蘭德連續3年太空人開幕戰先發　生涯第12次　

比特犬暴衝「撕咬女嬰」！她慘死自家寵物口中　生前燦笑照惹鼻酸

7/25免費索票！頑童、鼓鼓來了　北流超強卡司將嗨翻整夜

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到臉歪掉XD

政治熱門新聞

「同學鄙視韓國瑜」林佳新女兒5字神回！

三倍券買爆！　王浩宇曝「驚人業績」

幕後／湧言會操盤配票失準跌跤　新潮流仍是最大贏家

美國對台軍售182億愛國者飛彈延售　我軍方高層不知情

被封立院女戰神　葉毓蘭：第一次打架

快訊／蔡英文下達「4大任務」 力邀國民黨推動廢除監察院

國民黨控蘇嘉全、蘇震清涉入國營事業謀取私利

國防部駁斥誇大宣傳死難：從未造神

詐騙集團利用未成年「擔任車手」　北市警局提醒勿上當

「媽祖講成佛祖」李眉蓁怪民進黨...陳其邁批太扯：她跟韓國瑜很類似

3700份連署送中選會！挺「罷免王浩宇」年輕人佔25％　8月辦誓師大會

陳玉珍羞曝：喜歡文學氣質的男生

柯建銘：立院第二次臨會後啟動修憲

林昶佐被手襲褲袋　陳柏惟曝光關鍵影像

更多熱門

相關新聞

國民黨控蘇嘉全、蘇震清涉入國營事業謀取私利

國民黨控蘇嘉全、蘇震清涉入國營事業謀取私利

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧20日召開記者會，公布外交部密件指稱，我國駐印尼代表處2017年回報外交部指陳，我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外以謀取個別私利，電文中並指明總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔姪可能涉及。

香蕉產地價每公斤8元　蘇震清：救起來

香蕉產地價每公斤8元　蘇震清：救起來

紓困補助　蘇震清促衛福部訂出明確標準

紓困補助　蘇震清促衛福部訂出明確標準

勞工紓困金遭強制執行　聲明異議已領回

勞工紓困金遭強制執行　聲明異議已領回

勞工紓困救命錢　入帳即遭強制執行

勞工紓困救命錢　入帳即遭強制執行

關鍵字：

蘇震清

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

民怨「三倍券騙局」實際0！神邏輯網看呆

威力彩破20.8億！最旺四星座曝光

陳小春被狂罵半年不忍了！

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

男客肖想無套按摩妹　1句話遭斥噁心

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面