影／國民黨指控變「時間錯置烏龍」　蘇震清還原真相

▲民進黨立委蘇震清。（資料照／記者陳崑福翻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨20日舉行記者會，指控總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔姪可能涉及利用國營事業，於「2017年」時，赴印尼私下會晤高層圖個人私利。對此，蘇震清稍早錄製影片反擊，他是在「2016年」以私人行程去印尼的，顯示藍營的抹黑有「時間錯置」的烏龍；他也強調，出訪全程公開透明，當時有媒體報導外，個人臉書也都有相關貼文。

國民黨指出，依據駐印尼代表處於2017年12月發回外交部電文，蘇震清於2017年8月初偕同中油、台糖、台鹽及唐榮等國營事業主管訪印尼，拜會印尼副總統卡拉，但卻不事先知會外交部及經濟部，蘇震清還拒絕駐印尼代表處人員協助。一個月後，時任立法院長蘇嘉全與蘇震清一同訪印尼，蘇嘉全辦公室甚至表示，「不需要駐印尼代表處接送機、參與活動或提供協助」。

▼國民黨召開「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？」記者會。（圖／記者張榮恩攝）



對於藍營的指控，蘇震清說，藍營抹黑他在「2017年」帶著國營事業秘密參訪印尼，圖謀私利；但烏龍的是，他赴印尼的時間，是在「2016年8月」，以私人參訪的行程前往，且全程公開透明，同行者包括立委陳明文、吳琪銘、鄭寶清、徐國勇，當時不僅有媒體報導，他的臉書也都有公開發文。

蘇震清還原當時狀況，是在2016年5月，總統蔡英文就職前，來自印尼的阿克薩先生（前印尼商務部諮詢委員）到立法院訪問，大家討論到台灣與印尼雙邊投資擴大合作的可能性。

蘇震清強調，出訪行程屬於國會外交的一環，是立法委員的權責，不知道公文密函的指控所為何來；而且當時拜訪印尼副總統，印尼官方希望能以私人行程處理，盡量降低官方色彩，基於尊重印尼提出的要求，才會由民間企業來協助安排。

蘇震清指出，蔡英文提出新南向政策，各部會都已經動起來，印尼也提出希望台灣組成參訪團，他身為經濟委員會一員，就知會相關事業有此行程，詢問有沒有要參加可各自評估，「而且各事業單位隨行出訪，自行向所屬機關報備不是理所當然的嗎？何來立法委員跳過經濟部之說？」

蘇震清表示，立法委員根本沒有權利義務跟經濟部「報告」行程，事後各單位與印尼是否達成投資備忘錄，也不在立法委員可干涉的範圍，何來圖謀「個人私利」？