勞工紓困3萬元救命錢　入帳即遭法院強制執行…立委：勞動部解決

▲立委蘇震清（右）就勞工紓困補助金入帳遭法院強制執行現象，質詢勞動部次長劉士豪 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

勞動部已發布「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」紓困方案，審核通過者一次核撥3個月補助金3萬元。為確保勞工可以領到這筆救命錢，紓困特別條例增訂相關規定，不得作為強制執行之標的。但目前已發生該筆補助金被 法院強制執行情事。對此，屏東縣籍立委蘇震清4日質詢勞動部次長劉士豪時，要求設法解決，並避免個案成為通案。

蘇震清於4月27日質詢經濟部長沈榮津時，表示勞動部的勞工紓困方案上路後，他曾接獲勞工朋友的陳情，3萬元補助金因為卡債問題遭到凍結。雖然紓困申請書上有說明可以申請改領現金支票，但不得凍結抵債。

蘇震清持續追蹤該個案後，發現法院4月23日寄出強制執行命令，郵局於24日收到，該筆補助金當天入帳後，就被扣走，目前只能向法院聲明異議，未來還在未定數。

蘇震清今天質詢勞動部次長劉士豪時，表示4月21日公告的紓困特別條例增訂第九條之一規定，「自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的」，以確保需要紓困的勞工可以保有領到這筆錢的權利。卻在公告後兩天，法院就寄出強制執行命令，將這位勞工朋友的補助金扣走，明顯與規定不合。

蘇震清避免個案成為通案，對於已經被強制執行命令扣押紓困補助金的民眾，勞動部必須先行把補助金補發給當事人，後續再由勞動部向銀行討回補助金。

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