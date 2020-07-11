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三倍券全國最大獎「千萬豪宅」等你入主！台中購物節好禮天天抽

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▲▼ 三倍券全國最大獎「千萬豪宅」等你入主。（圖／翻攝自台中購物節官網）

▲振興三倍券也可參與台中購物節，凡登錄滿額消費發票即可獲得抽獎序號，最大獎還有機會抽中豪宅。（圖／翻攝自台中購物節官網，下同）

消費中心／綜合報導

還在研究三倍券怎麼花賺最大？暑假到了正在規劃趁好天氣出遊順便振興經濟？相信到台中旅遊順便參與台中購物節就能一次搞定！延續去年挑戰市場三觀大方送豪宅，一炮打響台中購物節名氣，今年台中購物節再度祭出明星學區千萬豪宅，讓民眾靠觀光及消費就有機會晉身有房一族。

隨著7/15即將正式啟用的振興三倍券，不僅民眾關心怎麼買最划算，許多店家也紛紛加碼祭出福袋、三倍券專屬好康，希望爭取國人消費意願，挽救上半年受疫情影響的低迷景氣。時值7/1~8/31台中購物節，民眾若到台中使用三倍券並上網登錄發票即可參加，瞬間將三倍券效益發揮最大值，另外，今年購物節APP也新增綁定雲端發票載具功能，綁定後活動期間內，台中消費金額將自動累積，方便民眾使用。

▲▼ 三倍券全國最大獎「千萬豪宅」等你入主。（圖／翻攝自台中購物節官網）

▲台中市長盧秀燕邀國人到台中觀光旅遊，登錄消費發票就有機會抽千萬豪宅。

第二屆台中購物節送禮不手軟，祭出電動機車、汽車、現金、精品豪宅等大獎天天抽，果真讓振興經濟成效「很有感」！據統計，台中購物節自7/1開跑至今，活動APP登錄消費金額已突破1億元，累積參加抽獎序號已近50萬筆，也順利送出了電動機車及iPad mini、AirPods pro等早鳥禮，讓民眾真的可以花小錢就能中大獎。

有民眾僅消費216元就抽中市價超過6萬元的電動機車，還有台中梧棲吳小姐接獲台中市長盧秀燕親自致電通知抽中10萬元現金喜訊時，激動直呼一定要通通花光、一起拚經濟！盧秀燕自豪地說，台中購物節獎項是全國之最，天天抽電動機車、週週抽10萬元現金、雙週抽汽車，更有壓軸大獎百萬現金和精品豪宅，獎項價值超過2,000萬元，更放話：「歡迎其他五都加碼跟進」。

▲▼ 三倍券全國最大獎「千萬豪宅」等你入主。（圖／翻攝自台中購物節官網）

▲台中購物節天天抽獎，大獎更由盧秀燕親自在直播中抽出。

台中市經發局也公布提升中獎機率3秘技：密技1「早買早登錄」，越早消費登錄所取得的抽獎序號，至8/31可天天抽，最後也參加9/12壓軸抽；密技2「購物節優惠店家消費3倍累計」，台中購物節合作店家消費金額可3倍計，抽獎機會更可更快速累計；密技3「買越多抽獎機會越多」7/1~8/31期間內，到台中消費皆可至APP掃描發票或收據登錄，累積滿500元即可獲得1個抽獎序號，滿1,000元獲得2個抽獎序號，以此類推。

經發局表示，今年台中購物節活動，除擴大實體店家參與，更納入網路購物平台與商家，涵蓋夜市攤商、藝文業者、連鎖業者及百貨業者等，目前累計3萬7,360多店家響應，今年更加入購物節合作計程車，搭車消費金額也可3倍累積，鼓勵民眾一同消費振興經濟，累積越多抽獎序號，中獎機率越大！

下載購物節APP登錄發票抽大獎：
https://funtaichung.tw/2020shopping/Page/9
購物節抽獎活動辦法：
https://funtaichung.tw/2020shopping/Page/10

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