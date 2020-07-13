10年協助300失家少年大學畢業　魏應充捐百萬助CCSA推自立

▲頂新和德基金會副執行長蕭巧怡(左)與CCSA秘書長洪錦芳(右)。

生活中心／綜合報導

受虐或行為偏差兒少離開安置機構後，若無家可歸，在社會邊緣孤軍奮戰，極易淪為街友或被犯罪集團吸收，為讓這些自立少年可站穩腳步，中華育幼機構兒童關懷協會(CCSA)在6縣市工作站和租用自立宿舍提供協助，10年來帶出300多位大學畢業生、11位碩士生。為支持CCSA在疫情之後資源缺乏時推動這項業務，頂新和德文教基金會創辦人魏應充日前慨然捐款100萬元。

中華育幼機構兒童關懷協會2010年創立，創辦人兼現任祕書長洪錦芳打造「不只接納，更是接待」的短期安置處所，讓失親、失學、失業的青少年可學習自理生活的技能、溝通協調與分工合作等，目前新北市、台中市、花蓮縣等6縣市都有CCSA的工作站和自立宿舍，10年來影響扶植了許多「失家兒」邁向穩定自立。

以去年被安置機構轉介到CCSA自立宿舍的準大專生阿華為例，協會社工督導丁子芸說，去年他剛到宿舍時，沒有工作動力，僅有的存款也經常拿來請客交朋友，後來連帳戶都遭人利用涉案。進入宿舍後，社工開始陪阿華找工作，剛開始他相當抗拒，但現在已穩定就業，也開始學習存錢，最近更規劃白天上班、晚上到技術學院讀進修部，他說：「現在比較敢開口求教，並適度宣洩自己的負面情緒。」

▲頂新和德基金會副執行長蕭巧怡(左)拜訪CCSA花蓮站。

另一位因偏差行為被安置的少年阿霖，結束安置後因親人無法幫助他，來到自立宿舍。剛開始他冷淡孤僻、態度強硬，碰到不順己意的事便立刻動怒，在外工作沒幾天，就因和同事有摩擦而辭職。阿霖說，在宿舍和完全不認識的人共處，經過無數次的摩擦，磨出現在這個「更願意思考，說話前會停3秒鐘」的自己。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長年投入高關懷孩子的技職教育，因認同洪錦芳的理念，近日也透過基金會副執行長蕭巧怡捐助100萬元給CCSA。蕭巧怡提到，花蓮當地大專多設有餐飲管理系，未來頂新和德文教基金會也可以提供資金和技術援助，提供廚藝與烘焙的「造夢」環境，協助CCSA弱勢處境的少年們培養可翻轉人生的一技之長。

