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【廣編】8成媽媽沒自己時間、5成不敢做夢！白蘭號召全家應援計畫

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▲▼白蘭號召全家應援媽媽夢想計畫。（圖／業者提供）

圖、文／白蘭提供

家庭清潔品牌「白蘭」發表「台灣母親女力大調查」，結果顯示女力崛起的現代，仍有高達8成(83%)的媽媽們認為「沒有自己的時間」，近5成(48%)將自己「夢想」放最後！為了鼓勵媽媽勇敢展現自己，白蘭提出「勇敢去GO 不怕垢」的品牌新主張，攜手女性媒體社群「吾思傳媒-回家吧」及社會企業Impact Hub Taipei社會影響力製造所，徵求媽媽的夢想提案計畫，組成媽媽逐夢的強大應援團，透過系列團體課程，挹注與連結資源，助媽媽實踐自我、開創母職以外的斜槓人生。

白蘭早期推動的品牌使命「大膽學 不怕髒」(Dirt is Good，DiG) 家喻戶曉，隨著社會脈動與時俱進，因此白蘭誕生了DiG 2.0「勇敢去GO 不怕垢」的全新品牌理念，支持媽媽在追求理想和實踐自我的路上往前邁進。白蘭也呼籲家人適時關心媽媽的夢想需求，在日常生活中落實「留心」、「關心」、「用心」三招，讓媽媽知道最棒隊友就在身邊；愛媽媽不能只有心動還要全家行動，讓全家都能成為媽媽「勇敢去GO 不怕垢」的神隊友。

►我就是我 不只是「誰的媽」線上展覽：https://womany.net/collections/2020bailan

►「媽媽夢想勇敢Go」夢想提案計畫募集中：8/14前上網填寫報名表，投遞自己的夢想提案，讓白蘭和Impact Hub Taipei團隊幫助妳實踐夢想。活動網址 https://taipei.impacthub.net/bailan-mayb-lab 。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

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