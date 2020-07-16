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頂新和德文教基金會捐贈200萬元　協助安置受疫情影響的屏東縣民眾

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▲▼ 頂新和德文教基金會協助屏東縣政府。

▲頂新和德文教基金會捐贈200萬幫助受到疫情影響的屏東縣民眾。（圖／頂新和德文教基金會提供）

生活中心／綜合報導

突如其來的新冠肺炎疫情擴散，打亂了既有的生活秩序和節奏，憂心本縣福利邊緣弱勢民眾，因為防疫防疫需要，縣府發現無家可歸或居家環境不適宜民眾，面臨隔離安置處所費用支付困難的窘境。對此，「財團法人頂新和德文教基金會」捐贈屏東縣政府新臺幣200萬元，主要協助因疫情所需，延伸對於醫院或各單位通報家逢變故或發生意外的社會邊緣之民眾，因生病住院接受治療穩定後必須離院，生活自理能力欠缺，甚而幾近失能需仰賴他人照顧日常生活起居，卻無穩定居住處可提供照護。

「財團法人頂新和德文教基金會」創立於86年，蕭巧怡副執行長表示，基金會創辦人魏應充「以台灣共好為初衷，從永靖出發，建構友好、互信、向善的社會」為使命，其願景「啟發善與愛的量能，成就共好社會」，與本縣致力於「幸福屏東‧安居樂業」不謀而合。頂新和德文教基金會長期與屏東縣民間慈善團體合作，投入青少年就學、就業技藝學習等社會福利；期待這筆善款拓展關懷未符合任何福利身分之福利邊緣戶，藉由相關資源之挹注，提供必要安全之照顧，建構本縣綿密之社會福利邊緣弱勢民眾安全網。

▲▼ 頂新和德文教基金會協助屏東縣政府。

縣府於7月16日(四)上午假本府辦理「新臺幣200萬元」公益捐贈儀式，吳麗雪副縣長親自頒發感謝狀予「財團法人頂新和德文教基金會」，典禮上也特別感謝「財團法人頂新和德文教基金會」熱心公益、樂善不倦，長期投入教育、社福、環境、產業等4大領域之公益活動。適時提供本縣有緊急安置需求之福利邊緣弱勢民眾(含身心障礙者)建構安全、溫暖、舒適的棲身之所，避免因經濟困境陷入無棲身之所，而影響基本之生存權。

「財團法人頂新和德文教基金會」本於凝聚與團結企業和在地能量，灑下共好的種子，並期待持續深耕與灌溉，創造共好的價值，打造共榮的社會，期待透過此次的捐贈活動，拋磚引玉，讓更多民眾知悉屏東縣致力維護福利邊緣弱勢民眾基本生存權。

▲▼ 頂新和德文教基金會協助屏東縣政府。

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