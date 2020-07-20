少年到同學家過夜突倒臥抽搐　家長嚇壞「不敢讓他留宿」...警車送回家

▲少年到朋友家過夜突感身體不適抽搐。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄有名少年18日到同學家玩，原本打算在對方家過夜，沒想到深夜11點多，他突然感到身體不適，不僅倒臥沙發上，還身體不斷抽搐，把同學和同學的家人都嚇壞了，眾人見狀連忙報警求援，經過救護人員到場確認，少年雖然滿身大汗，但身體狀況沒有大礙，且意識清楚，但他堅持不想就醫，經過一番溝通聯繫，少年的家人無交通工具可以載他返家，員警因此護送他回家，也叮囑他多休息，以免身體再度出狀況。

這起事件發生在18日凌晨11點多，高雄有民眾向員警報案，表示小孩的朋友在家中突感身體不適，倒臥沙發、身體不斷抽搐，讓他們不知所措，警消獲報到場，15歲的少年雖滿身大汗，但狀況已經明顯好轉，不過，看到孩子身體不適抽搐，也不敢再留他過夜，員警隨後替少年聯繫家人。

▲少年到朋友家過夜突感身體不適抽搐，員警到場後親自送他返家。（圖／記者黃子倩翻攝）

沒想到少年的家人表示，深夜時段，家中沒有交通工具可以載少年返家，目前還得想辦法，請警方先讓少年待在派出所等待。漢民所員警不忍少年在派出所過夜，決定開車將少年載回位在旗津的家中，讓他能好好休息，而少年的家屬看到警方親自送他回家，十分感激、頻頻道謝。

▲少年到朋友家過夜突感身體不適抽搐，員警到場後親自送他返家。（圖／記者黃子倩翻攝）

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