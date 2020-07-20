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高雄精品店玻璃遭射破成蜘蛛網狀　4屁孩「開車窗亂射」下場曝

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▲高雄市精品店疑似遭槍射擊。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄三民區精品店遭人用空氣槍射擊，4嫌均被逮捕移送。（圖／ETtoday資料照)

記者黃子倩／高雄報導

高雄市15日凌晨三民區大昌二路一間精品店二樓玻璃遭到槍擊，經過警方追查，嫌犯確定是4名男子街頭試槍，不過儘管事後追查，他們所使用槍枝是空氣槍，依舊觸犯刑法，根據警方了解，這4名青少年都沒有前科，也已經不在學，其中更有一位是未成年，4人全依毀損罪移送。

警方表示，精品店二樓的玻璃遭彈襲毀損，現場經鑑驗玻璃呈現網狀裂痕並沒有穿透，雖然事後在嫌犯住處，警方有搜到一包BB彈，但員警依玻璃破裂的痕跡研判，當時試槍使用的很可能是彈珠或其他硬物，加上，事發當下精品店沒有營業，是當天下午開門營業時才發現遭槍擊報案，這中間店關門休息到開店事隔好幾個小時，讓員警一度難以確切掌握犯案時間，所幸經偵查隊調閱上百支監視器抽絲剝繭，最後鎖定犯案車輛。

▲▼ 精品店作案用空氣槍 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲嫌犯所使用之空氣槍與BB彈。（圖／記者黃子倩翻攝)

經警方抽絲剝繭釐清案情，確認是一名18歲的蘇姓男子開車載3名友人，分別是19歲的朱姓男子、18歲鄧姓男子以及未成年的17歲王姓少年出門，但沒想到，凌晨開車經過精品店時，朱姓男子疑似把玩空氣槍，開了車窗就往外亂射，進而導致精品店二樓玻璃破裂。

事隔4天，警方19日下午1點多，持拘票陸續在高雄仁武、三民、前鎮等地將4人拘提到案，並查扣空氣槍兩把（含彈匣）、BB彈1包等物，將4人全數逮捕，依毀損罪送辦。

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