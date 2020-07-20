全台唯一機車遮陽棚在高雄！要價20萬卻慘輸樹蔭　騎士：太陽會跑

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄市7年前推出全台第一座機車遮陽棚，地點就在鳳山區南京路跟國興街口。不過，這座造價20萬元的遮陽棚是否真的有效，不少騎士坦言其實沒什麼作用，畢竟太陽會移動，陽光依舊會從不同角度照進來，與其建造高成本的遮陽棚，不如多種點樹，CP值還比較高。

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▲高雄市7年前推出全台首座機車遮陽棚，如今依舊沒有其他縣市跟進。（圖／翻攝自東森新聞，下同）

考量到每年4月至10月間南台灣天氣炎熱，不少騎士停等紅燈都會躲在陰影處，進而引起許多道路安全爭議。高雄市政府2013年間為機車族設置一座遮陽棚，當時有高雄人在PTT發文表示，這項創新的設計如果成功了，未來有可能會推廣至全台。

然而，7年過去了，機車遮陽棚全台依舊只有高雄這一座，其他縣市都沒有跟進。根據《東森新聞》報導，這座長8公尺、寬5公尺的遮陽棚造價高達20萬元，部分騎士受訪時聽聞這個價錢，都覺得太貴了，而且實際建好之後也有些不實用，因為太陽會移動，陽光還是會從不同角度照進來，停在遮陽棚下還是會被曬到。

▼▲遮陽棚底下的陰影其實是樹蔭。

但也有部分騎士認為，遮陽棚在中午時段功效比較明顯，但效果一般，加上建造成本太高，後續還有管理以及養護的費用，整體看起來，還不如種樹比較值得。

此外，去年也有網友在PTT上PO文詢問，為何高雄的機車遮陽棚沒有繼續蓋；沒想到釣出許多網友幽默回應，「因為交通局長換人了」、「高雄的停止線，冬天在待轉區，夏天在陰影處」、「道路動線整條打掉重練比較好」。