高雄連鎖咖啡上演警民捉迷藏　BMW「違停下秒又回來」不取締？警方回應了

▲違停民眾見到警方到場，紛紛起身移車。（圖／翻攝「翻轉大高屏交通違規」臉書粉專）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一家開在路口的連鎖咖啡店，因客人經常違停喝咖啡，因此只要有警車來，店員就會廣播提醒，久而久之就經常上演「警民捉迷藏」，顧客見警車來了移車，等警車走了再移回來繼續喝咖啡。不過，有民眾拍到一輛藍色BMW在警方到場時，車主僅把車往後移仍在紅線上，質疑警方沒作為。對此，警方回應，看到違停車輛會拍照蒐證逕行舉發。當地人則說，員警都有開單，開到連里民都去檢舉。

根據「翻轉大高屏交通違規」臉書粉專貼出的影片，咖啡店店員見警車來了廣播提醒，「親愛的來賓您好，由於本店路口正在執行違規車輛拍照取締，違規車輛拍照取締，請盡速將您的愛車遷移，謝謝…由於本店路口為重點拍照區域，請勿將您的愛車停放於紅線、轉角、斑馬線以及紅磚道，以免拍照受罰。」

▼員警對違停機車拍照。（圖／翻攝「翻轉大高屏交通違規」臉書粉專）

▼藍色BMW等警車走後又停回紅線原位。（圖／翻攝「翻轉大高屏交通違規」臉書粉專）

此時，原本坐在椅子喝咖啡聊天的客人紛紛站起來，把違停在人行道上的機車騎走；而員警則下車，對著還停在現場的違停機車拍照。而一名停在紅線上的BMW車主，卻僅把車往後移，等警車離開後再停回原位，全程都在紅線上。

拍攝者將影片投稿「翻轉大高屏交通違規」，質疑警方為何不執法。對此，高雄瑞隆派出所所長郭志誠受訪回應，縱使無法24小時緊盯，看到違停車輛也會拍照蒐證逕行舉發，「沒有移開的車子，我們會拍照，之後回到我們派出所內，跟他逕行舉發。」

當地人則說，員警都有開單，開到連里民都去檢舉，「說為何你配合檢舉達人？員警說我不能不理啊，檢舉我們就要開單啊。」

▼咖啡店外是禁停的紅線和人行道。（圖／東森新聞）

▼郭志誠出面受訪。（圖／東森新聞）