香港單日爆破百確診！新華社：反對派舉辦遊行、初選「造成防疫漏洞」

▲香港民主派舉辦初選活動。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，確診病例19日暴增108例，創下單日確診新增紀錄。大陸官媒《新華社》19日發表評論指出，香港新一波疫情的爆發，與反對派先前舉行的遊行、初選活動時間十分吻合，「不排除那些活動就是疫情爆發主因。」

《新華社》提到，香港6月中已連續20多天沒有出現本地確診病例，然而從7月5日起，情況急轉直下，本地確診個案迅速增加，且多宗個案找不到感染源頭，「儘管特區政府不斷加碼防疫舉措，仍難阻擋確診病例持續增加。」

▼香港七一遊行，警民在街頭發生衝突。



《新華社》指出，細心觀察即可發現，新一波疫情暴發的時間節點，與反對派非法糾集的政治活動十分吻合。7月1日，「限聚令」下反對派煽動非法遊行，大批暴徒在港島多處集結叫囂、掘磚破壞路邊圍欄、縱火堵路、肆意破壞店鋪並衝擊警方防線，一幫違法分子更在街上摘下口罩抽煙。7月11日和12日，反對派舉行所謂「初選」，在香港多區已出現多宗確診病例的情況下，仍堅持在全港設立250多個票站。就在單日確診病例創下新高的19日，反對派還試圖在元朗發起非法遊行。

《新華社》提到，香港多名醫學專家表示，不排除以上活動就是疫情暴發主因的可能性。因為在聚集期間，參與人士若沒有全程佩戴口罩，或是有用手四處觸摸東西等行為，都有可能造成病毒傳播，「反對派為達到自己的政治目的而置市民生命安全於不顧，成為近期香港防疫的最大漏洞。」

《新華社》指出，不僅播毒，反對派還不放過任何抹黑政府抗疫的機會，對特區政府引入內地公司提升病毒檢測能力的舉措，反對派竟稱讓內地公司做檢測會令香港人DNA數據洩露，「其將政治淩駕於專業之上誤導市民，無疑是想繼續『攬炒』香港，把香港推向毀滅的深淵。」

《新華社》強調，面對洶湧疫情和反對派的險惡用心，香港社會務必提高警惕，切實增強防範意識，理性參考內地的成功抗疫經驗，自覺支持並配合特區政府採取的防疫措施，團結一心共克時艱。