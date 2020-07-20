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歐洲第一槍！英國今將宣布「中止與香港引渡條款」　制裁中國官員仍為選項

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▲▼英國外交大臣（Dominic Raab）。（圖／路透）

▲英國外交大臣拉布預計將很快宣布中止與香港的引渡條約。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）預計於20日宣布，中止與香港的引渡條款。此前，多名英國國會議員一直呼籲結束與香港的引渡條約，擔憂「港版國安法」通過後，香港當局可能會利用此法進行政治迫害。

《路透社》引述英國《泰晤士報》、《每日電訊報》，知情人士指出，19日才批評中國嚴重侵犯人權的拉布，將於20日在議會上宣布中止與香港的引渡條款。對此，英國外交部則拒絕回應。

港版國安法6月30日晚間生效後，英國首相強生承諾，允許近300萬香港公民移居英國。強生上周還下令，2027年底以前，中國科技巨擘華為的設備將完全從英國5G網路中移除。中方指責英國是在迎合美國。

▲▼港版國安法。（圖／路透）

▲港版國安法火速生效。（圖／路透）

中國駐英大使劉曉明（Liu Xiaoming）19日警告，英方如果試圖制裁任何中方官員，將會面臨嚴厲反制。已有部分強生所屬的保守黨議員，要求制裁中國官員。

劉曉明說，「你已經見到美國發生的事，美方制裁中國官員，我們制裁他們的參議員與官員。我不想看到這種以牙還牙發生在中英關係。」

根據《南華早報》，英國將於20日宣布暫停或中止與香港的引渡條約，此事幾乎成定局，然而英方不會制裁中國官員。消息人士透露，拉布不太可能制裁任何中國或香港的官員。

隨著美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）出訪倫敦，預計與強生商討中國事項。如果英國中止與香港的引渡條款，將進一步惡化中英關係。

拉布此前告訴《天空新聞》，他過去一直與政府內的夥伴討論香港議題，他將前往英國下議院，對此發表進一步聲明，「我說過，我們將審查一系列其他的考慮選項。」其中一項即是與香港的引渡條約。

如果拉布真的宣布這個決定，英國將成為首個正式中止與港引渡條約的歐洲國家。歐盟已開始討論，是否結束香港與比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、波蘭、葡萄牙、西班牙語瑞典之間的引渡條約。

加拿大與澳洲已暫停與港的引渡條約，原因為擔憂受到政治迫害。據了解，美國則準備祭出類似的舉措，另一方面，紐西蘭則在重新評估相關的法條。

►英澳庇護港人但「不直接保證永久居留權」　顧慮原因曝光

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