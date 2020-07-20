港警防爆裝備升級　防割頸、阻燃「蛙服」元朗遊行亮相

▲港版國安法上路後，7月1日香港銅鑼灣遊行示威者與警方衝突。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

因應「港版國安法」通過後的執法需要，據港媒報導，有港警在19日元朗示威者遊行中，首次穿著新款防暴裝「蛙服」（Frogskin）亮相。這款服裝有防割、阻燃、抗水及化學品腐蝕性能，是考量到去年曾有港警被示威者割傷頸部，以及防火需要特別購入的一批高防護性裝束。

據《頭條日報》報導，19日元朗有香港市民涉嫌違反「限聚令」進行遊行，值勤的新界北總區及東九龍總區防暴大隊隊員，首度穿上該款新裝亮相。





▲7月19日元朗遊行中，有警員穿上新設計的「蛙服」防爆服裝亮相。（圖／取自香港頭條日報）

報導稱，新款「蛙服」與舊款服裝「韓國仔」（Internal Security Kit）一樣，具有防割、阻燃、抗水及化學品腐蝕性能，但在穿著上更為輕巧、柔軟及排汗，束腳黏貼帶則取代子彈繩設計，穿着更為方便，部分設計與美軍三角洲部隊、海豹部隊、英國皇家海軍陸戰隊的戰鬥服設計相仿。

值得注意的是，由於有港警去年在地鐵觀塘站外，被人割傷頸部，因此「蛙服」改為高領設計，可保護頸部免被割傷，同時設有拉鏈。報導指出，該防護服裝在香港設計，首批已分發給各大總區應變大隊第一及第二梯隊人員。

按照香港警方先前公布數據顯示，自去年「反修例」示威爆發以來，警方已拘捕近9000人，另「港版國安法」6月30日晚間生效後，7月1日當天港警就逮捕了370人。

►我沒有遲到，是時間遲到了！