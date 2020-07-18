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快訊／台南安平漁光島海域又吞人！2男捲入水中1人無生命跡象送醫急救

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 ▲台南安平漁光島海域下午傳出溺水事件，消防人員搶救上岸，其中1人意識清楚，另1人無生命跡象，由救護車將2人護送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平漁光島海域18日下午傳出溺水事件，有遊客下海游泳，其中2人發生溺水，台南市消防據報出動消防人員搶救，消防人員救起2名男子，其中1人意識清楚，另1人OHCA無生命跡象，由救護人員CPR急救，並將2人由救護送醫救治。

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台南市消防局119勤務中心於18日下午1時3分許據報，台南安平漁光島沙灘疑似發生溺水案件，有遊客游泳離岸過遠游不同來，需要救援，泳客仍在可目視範圍，消防局馬上派遣特小、安平、和緯、永華等消防分隊前往搶救，總計出動8車16人前往搶救。

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消防人員到場後，發現有2名溺者，其中1名35歲男子搶救上後意識清楚，但有溺水嗆到情況，另1名33歲男子在離岸約50公尺處，被救上岸時，已呈現OHCA無生命跡象，由救護人員現場施以CPR急救，由和緯消防分隊救護車送郭綜合醫院急救，另意識清醒者由永華消防分隊救護車送衛福部台南醫院就治。台南市消防局通報市警四分局到場查處，全案由警方調查處理中。

漁光島海域6月17日下午4時16分才發生1名高中學生戲水體力不支溺水並被潮汐帶往外海方向，所幸消防局救生人員及時趕抵現場，下水救回一條寶貴生命。
 

・消除暗沉、補水鎮定

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