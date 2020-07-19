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共機「海峽中線飛六遍」偵蒐漢光演習　陸官媒：以武獲獨死路一條

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▲▼國防部36號漢光演習。（圖／翻攝國防部臉書）

▲▼國防部漢光36號演習。（圖／翻攝國防部臉書）

記者曾俊豪／綜合報導

針對漢光演習期間，解放軍出動海空戰力蒐集各式參數，大陸國台辦旗下媒體《中國台灣網》發文指出，民進黨企圖以武獲獨、以武拒統，最終都是死路一條。文章還引述大陸國防部新聞發言人吳謙的談話，任何煽動兩岸敵意、渲染兩岸對抗的行徑，都只會給台灣同胞帶來災難。

《中國台灣網》是國台辦直接管理的新聞網站，內容除了對台政策宣導，也會有兩岸交流、台海局勢等文章，甚至涉台體系的官員談話內容，也會透過此平台曝光。網站18日以「台媒：解放軍軍機沿『海峽中線』飛行，來回至少6趟」為題發文。

▲▼大陸官媒《環球時報》，在漢光演習之際，重發了2016年的狗鬥影片。（圖／翻攝自《環球時報》）

▲《環球時報》在漢光演習期間重發2016年的「狗鬥」影片。（圖／翻攝自《環球時報》）

文章分別引述台灣媒體針對漢光演習的報導，像是「漢光36號演習」最後一天，解放軍軍機自福州出海，沿「海峽中線」來回飛行，疑似進行偵察任務。而根據即時航班飛行狀況數據顯示，一架解放軍電子偵察機17日上午從福州一帶出海，隨即沿「海峽中線」以西，南北向不斷飛行，來回至少6趟。

此外，15日在東南海域的「海空聯合操演」，則是兩艘解放軍電子偵察船靠近蘭嶼海域。報導引述「空軍司令部」回應，指演習前已做好相關電子參數管制措施，沒有洩密的疑慮，演習期間解放軍軍機持續出海蒐集相關情報，但未越過「海峽中線」。

值得注意的是，文章最後再次點名民進黨當局企圖以武獲獨、以武拒統。報導引述國台辦發言人馬曉光先前回應，「以武拒統，死路一條」；另外，國防部新聞發言人吳謙也表態，任何煽動兩岸敵意、渲染兩岸對抗的行徑，都只會給台灣帶來災難，「解放軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力維護國家主權和領土完整。」

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