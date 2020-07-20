詐騙集團利用未成年「擔任車手」　北市警局提醒勿上當

▲許多青少年利用暑假打工，北市警察局提醒小心受騙。（示意圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

近期許多詐騙集團利用青少年暑假打工旺季期間，在各大求職平台廣告徵人，以輕鬆致富之名，行詐騙之實，以金錢為餌，灌輸青少年「未成年不會被判刑」的錯誤觀念，吸引青少年從事詐騙，而擔任「車手」是近年最常見的青少年詐騙手段。台北市政府警察局少年警察隊提醒青年勿受騙，有疑問可到少年警察隊諮詢。

「車手」是指過手人（台語），就是中間人，通常不瞭解行騙內情，只是有人叫他去做什麼，他就去做什麼。詐騙集團騙取被害人將帳戶裡的金錢提領出來後，會派「車手」出面做取款的動作，任務完成後，再給「車手」一定額度的報酬。許多青少年因法治觀念薄弱及缺乏社會經歷，認為只是領個錢，又不會怎樣也不會被判刑的心態，無知地成為詐欺的共犯。

為避免更多的青少年因為無知，而陷入觸法的陷阱，台北市政府警察局少年警察隊中山少輔組於18日結合台北市中山里辦公室健行活動，於台北市中山區中安公園設置「詐騙陷阱停看聽」宣導攤位，現場備有九宮格投球遊戲，透過有獎徵答，成功吸引民眾前來闖關，藉此宣導「一聽、二掛、三查證」等反詐騙知識，攤位現場展示海報及詐騙模擬情境題之相關問答，以提升社區居民對於近期詐欺常見情境之警覺性，增進自我保護觀念，以達預防犯罪之成效，當日約有200位民眾參與，反應熱烈。

台北市政府警察局少年警察隊提醒，若對於預防詐騙犯罪方法有任何疑問，歡迎向台北市政府警察局少年警察隊諮詢，或洽各區少年輔導組。相關活動宣導訊息請上台北市政府警察局少年警察隊官網或臉書「少年花露米」粉絲專頁查詢。