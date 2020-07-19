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幕後／湧言會操盤配票失準跌跤　新潮流仍是最大贏家

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▲▼民進黨全代會。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨全代會。（圖／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨全代會黨職改選，19日傍晚落幕，新潮流維持黨內最大派系，而英系也維持水準；本次各界的焦點，落在由海派改組的湧言會身上，但他們操盤配票失準，導致結果比本來預期的，要少掉一席中執委，同時也就代表丟掉一席中常委。

依照湧言會本來的盤算，打算要爭取中執會婦女保障名額，但是高雄市議員李雅慧卻只拿下6票，反倒是讓綠色友誼聯盟的鍾佩玲以14票奪下席次；黨內人士直言，在配票失準下，這讓本來選情穩固的立委王定宇、前高雄副議長蔡昌達只拿到18票。

黨內人士說，當初非新蘇聯系統，都有向湧言會詢問，英系還有多票，可以把票配給湧言會，甚至提醒每人「至少要有19票才夠穩」，但他們誇口票夠，可是落得總共6人18票，最後只好抽籤，蔡昌達不幸落馬。

湧言會也因為蔡昌達、李雅慧落馬，使得他們最終只拿下3席中執委，才勉強讓王定宇出任中常委。更慘的是，參選中評會的市議員鄭孟洳以1票之差落敗，讓英系的立委陳明文，本來有望當選主委，但最終拱手讓給新蘇連支持的高雄市前議長康裕成。

黨內人士說，言下之意，在配票失準下，湧言會這次丟掉一席中執委，也就代表丟掉一席中常委；非新蘇連系統，丟掉一席中評委，也代表丟掉中評會主委。

非新蘇連系統人士苦笑著說，只能說第一次參與派系運作，操盤上經驗不足，哪個環節出問題當然要檢討，只是當初講得自信滿滿，誇口可拿下2席中常委，「講起來嚇死人，結果做起來笑死人」，大家當然也是挺失落的。

反觀，新潮流本次推出9席執委，全數當選，順利拿下3席中常委，而中評委也與友好的蘇系、綠色友誼共奪下6席，可以說是本次改選最大的贏家，穩坐黨內最大派系寶座。

倒是黃偉哲系統，這次拿下2席中執委，分別為邱莉莉與郭再欽，幾乎成為最後協調中常委時的關鍵少數；在正國會、蘇系都缺一票時，他們分票給「新蘇連」與「非新蘇」的二大聯盟。

【新潮流】

中執委：9席
呂林小鳳（鄭文燦系統）
李昆澤
梁文傑
許淑華
陳大鈞
林俊憲
許智傑
周春米
黃世傑（鄭文燦系統）

中常委：3席
梁文傑
許淑華
李昆澤

【英系】

中執委： 6席
廖本煙
洪健益
蘇治芬
蔡易餘
黃承國
蘇震清

中常委：2席
黃承國
蘇震清

【海派】

中執委：3席
王定宇
陳啟昱
莊瑞雄

中常委：1席
王定宇

【正國會】

中執委：5席
陳茂松
陳亭妃
曾朝榮
周永鴻
陳啟能

中常委：2席
陳茂松
陳亭妃

【綠色友誼】

中執委：3席
何志偉
林益邦
鍾佩玲

中常委：1席
何志偉

【黃偉哲系統】

中執委：2席
邱莉莉
郭再欽

中常委：0席

【蘇系】

中執委：2席
吳秉叡
鄭宏輝（柯建銘系統）

中常委：1席
吳秉叡
 

▼民進黨全代會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼民進黨全代會。（圖／記者周宸亘攝）

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