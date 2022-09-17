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台南阿公開房3小時「只付30分鐘錢」！援交女怒公布裸照：騙女人錢

▲桃園市張姓男子今年6月間約女網友摩鐵開房，2人洗鴛鴦浴後令女子為其舌舔全身，事後卻挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台南阿公在外面交女友，開房間3小時卻只給半小時的錢。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台南一名老翁阿強（化名）先前與蔡姓美容師性交易，雙方關係愈走愈近，最後發展成男女朋友關係。不過，蔡女因不滿阿強提分手，氣得將公布阿強的裸照，更是指控每次開房3小時，阿強都只付半小時的錢，4年下來欠她超過50萬元。台南地院審理後，依照違反個人資料法，判蔡女6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿強原先有家室，且已經當了阿公，2016年進行性交易時，與蔡姓美容師認識，雙方進一步發展成男女朋友關係。

▲▼房間,床,睡覺,休息,開房間。（圖／pixabay）

▲阿強後來提出分手，引起蔡女不滿。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

不過，阿強後來提出分手，引發蔡女不滿，蔡女於是透過社群軟體，傳訊息給阿強的家人，告知「你阿公XXX非常不要臉，玩女人，騙女人」、「好友OOO的爸爸XXX非常不要臉，在外面玩女人騙女人，四年來積欠金額超過50萬元」、「你叔叔XXX非常不要臉，玩女人，騙女人，可惡至極」，同時發送阿強的裸照，指控阿強每次開房間只付半小時的錢，4年下來欠了超過50萬元。

阿強指控，蔡女拿著他的裸照，四處找他家人的麻煩，甚至還跑到田裡，拿他的裸照問妻子「認不認識」，還出言恐嚇他，如果不會錢，就會對他不利，嚇得他趕緊跑去借錢，分別匯了5萬元、2萬元給蔡女。

法院審理後認為，阿強提出的匯款紀錄，只能證明2人有性交易糾紛，而依據證據內容，也只能證明蔡女有到田裡，無法證明蔡女有說出「不付錢就公布裸照」等話語，認定蔡女沒有觸犯恐嚇取財，但因為散播阿強的個資，因此依照違反個資法，判6個月有期徒刑。

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