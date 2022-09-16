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社會 社會焦點 保障人權

賣過期肉品給五星飯店！宜蘭黑心業者百萬交保　檢方將抗告

▲宜蘭地檢將販賣過期肉品給五星飯店、餐廳的林姓負責人及員工等人送辦。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭地檢將販賣過期肉品給五星飯店、餐廳的林姓負責人及員工等人送辦。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一廠商疑竄改食品有效期限標示，再將過期肉品賣給五星飯店、餐廳等場所，宜蘭檢調搜索，依違反食品衛生管理法及詐欺罪嫌送辦，宜蘭地方法院裁定林姓負責人100萬元交保；此外，林男旗下3名員工也列被告，宜蘭地檢署諭知黃姓員工3萬交保，另2人限制住居。檢方表示，將依法抗告。

宜蘭地檢署表示，遭偵辦的宜蘭這家公司銷售對象，包括飯店、餐廳及不特定民眾，檢方指揮刑事局、宜蘭縣刑大，並會同宜蘭縣、新北市、桃園市政府衛生局，9月15日持搜索票，前往該公司位於宜蘭縣宜蘭市、新北市五股區、桃園市蘆竹區共5處營業處所及倉庫搜索，扣得交易明細及相關帳冊等證物，並通知林姓負責人及其員工共4人到案說明。

檢方訊後，認為林姓負責人、黃姓、林姓及吳姓員工，均涉犯刑法加重詐欺、業務登載不實、販賣虛偽標記商品等罪嫌，林姓負責人犯罪嫌疑重大，且有事實足認有反覆犯罪、湮滅證據、勾串共犯之虞，向宜蘭地院聲押禁見，其餘3人予以交保及限制住居。

法官認為，林姓負責人雖然犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知交保100萬元；宜檢表示將依法抗告，依照搜扣證據持續追查，並請衛生主管機關徹查問題產品流向，以迅速下架。

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