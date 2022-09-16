東貝光電董座詐貸A上億判9年半　賣股躲債1千萬又被起訴

▲北檢起訴東貝光電董事長吳慶輝涉嫌賣股毀損債權罪。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

曾獲國發基金投資的東貝光電，檢調查出，董事長吳慶輝等人，涉嫌以子公司製作循環假交易，虛增營收，侵占公司庫存品上源，向銀行詐貸3500萬元，新北地院日前依違反《證交法》等罪判吳9年半，並沒收信義區豪宅，台北地檢署又查出，吳涉嫌將名下股票移轉給妻子後處分，造成銀行1千萬債權無法獲償，因此再依毀損債權罪起訴。

根據法院判決，已下市的LED大廠東貝公司從2013年起，因營業淨利下滑，面臨資金缺口，吳慶輝為了避免下市及銀行抽銀根等危機，與財務主管兼發言人翁聰智，會計主管楊文廣等人，利用不實訂單，製作子公司與海外公司間的循環假交易藉此虛增東貝的收入，涉嫌製作不實財報。

另外，吳慶豐從2011年起，侵吞東貝生產過程中產生的下腳料、報廢品，轉賣牟利1.1億餘元，並持不實的境外銷售發票，向板信銀行詐貸獲得撥款1百萬多美元，約台幣3500萬元，案經楊文廣自首並經檢調追查起訴後，新北地院8月23日判吳慶輝有期徒刑9年6月，沒收不法所得1.1億餘元，以及移轉給妻子賴秀柳的信義區4000萬元豪宅。翁聰智則獲判緩刑，楊文廣因自首免刑。

就在詐貸侵占案件審理期間，板信商銀為了追償損失，向法院聲請強制執行吳慶豐名下其他財產，發現吳慶豐在4月與7月間，個將原本名下的前源公司股票，移轉給不知情的妻子賴秀柳，然後直接賣掉變現，導致板信無法追償，北檢調查後，認定吳在7月間移轉處分的上千萬元股票，屬於債權人提供擔保，將受強制執行之際的行為，已構成毀損債權罪，因此依法提起公訴。