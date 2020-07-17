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惡男強劫性侵女屋主落跑21年　「返台躲疫情」逃過唯一死刑

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▲陳姓男子去年1月邀已婚女業務吃火鍋，卻在飲料加入安眠藥趁機性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲女子小君（化名）在1999年遭男子闖入強盜性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏、葉國吏／台北報導

台北一名44歲丁姓男子於1999年10月11日犯下一起強盜強制性交案件，這在當年是唯一處死刑的犯行，男子犯後潛逃遭通緝21年，今年因新冠疫情爆發返台落網，不過由於已經修法，男子也逃死。

判決指出，當時年僅23歲的丁男，凌晨自2樓陽台窗戶闖入小君家中，翻箱倒櫃想竊取財物，結果把熟睡中的小君吵醒，不但沒逃走，還強壓小君在地、勒住脖子，逼得小君只好交出身上的500元現金，結果丁男「嫌金額太少」沒拿走，竟強行硬上小君。

在當時《懲治盜匪條例》尚未廢除，根據第2條第1項第8款規定：「強劫而強制性交者，處死刑」，丁男隨即逃亡遭通緝，直到今年因新冠肺炎返台落網，移送士林地院。

法官致電給小君詢問是否到庭表示意見，而小君則表示，整起事件對她與家人均造成很大傷害，不願意再回想此事，希望法院可處丁男極刑，而丁男利用一般人熟睡時段，侵入住宅強盜、強制性交，侵犯小君性自主權，造成小君極度驚嚇與傷害，惡性重大，考量他畏罪逃亡21年，到院坦承犯行，不過由於現在《懲治盜匪條例》已經廢除，最終丁男依現行《刑法》強盜強制性交罪判刑13年，全案可上訴。


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