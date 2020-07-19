金正恩「威嚴」現身！時隔11日主持會議「強化戰力」...未見金與正身影

▲北韓最高領導人金正恩主持軍事委員會擴大會議。（圖／翻攝自《今日朝鮮》）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（18）日在平壤朝鮮勞動黨部中央廳舍主持第7屆中央軍事委員會第5次擴大會議，除討論軍需生產計畫，更強調提升軍隊戰鬥力。此次會議非對外公開，為金正恩繼8日前往錦繡山太陽宮參拜祖父逝世26周年，時隔11日出席公開活動。

北韓官媒《朝中社》19日公開會議影像，並由國寶級主播李春姬（리춘희）播報。會議中針對朝鮮半島（韓半島）周邊軍事情勢與威脅之應對進行討論，清點各重要部隊的戰略任務，將重點擺在強化國家戰力，並審議、通過重要軍需生產計畫。

▲金正恩時隔11日再度出席公開活動，現場官員未配戴口罩。（圖／翻攝自《今日朝鮮》）

《朝中社》表示，「此次擴大會議中，針對如何貫徹人民軍成員的政治思想生活，以及在軍事事業中被提起的問題細項進行檢討，強化人民軍隊指揮官、各政務官員對黨的思想教育。」

報導僅公開會議中提及的各大重點，並未提及具體細項。出席此次會議的官員包括中央軍委副委員長李炳哲（리병철）、總政治局、總參謀部、人民武力省幹部與各級武力機構指揮成員，以及黨中央委員會主要部門的副部長，當中並未提及金與正是否有出席該會議，在公開的影像中也未見金與正的身影。

▲現場出席會議官員中，未見第一副部長金與正身影。（圖／翻攝自《今日朝鮮》）

相較5月金正恩在軍事委員會第4次擴大會議中提及的「核戰力」，此次會議僅提到軍隊「戰鬥力」；南韓《韓聯社》分析，應該與6月金正恩決定暫時擱置對南韓的軍事計畫有關，避免製造雙方間軍事對立的緊張局面。

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