　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩「威嚴」現身！時隔11日主持會議「強化戰力」...未見金與正身影

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓最高領導人金正恩主持軍事委員會擴大會議。（圖／翻攝自《今日朝鮮》）

▲北韓最高領導人金正恩主持軍事委員會擴大會議。（圖／翻攝自《今日朝鮮》）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（18）日在平壤朝鮮勞動黨部中央廳舍主持第7屆中央軍事委員會第5次擴大會議，除討論軍需生產計畫，更強調提升軍隊戰鬥力。此次會議非對外公開，為金正恩繼8日前往錦繡山太陽宮參拜祖父逝世26周年，時隔11日出席公開活動。

北韓官媒《朝中社》19日公開會議影像，並由國寶級主播李春姬（리춘희）播報。會議中針對朝鮮半島（韓半島）周邊軍事情勢與威脅之應對進行討論，清點各重要部隊的戰略任務，將重點擺在強化國家戰力，並審議、通過重要軍需生產計畫。

▲▼北韓最高領導人金正恩主持軍事委員會擴大會議。（圖／翻攝自《今日朝鮮》）

▲金正恩時隔11日再度出席公開活動，現場官員未配戴口罩。（圖／翻攝自《今日朝鮮》）

《朝中社》表示，「此次擴大會議中，針對如何貫徹人民軍成員的政治思想生活，以及在軍事事業中被提起的問題細項進行檢討，強化人民軍隊指揮官、各政務官員對黨的思想教育。」

報導僅公開會議中提及的各大重點，並未提及具體細項。出席此次會議的官員包括中央軍委副委員長李炳哲（리병철）、總政治局、總參謀部、人民武力省幹部與各級武力機構指揮成員，以及黨中央委員會主要部門的副部長，當中並未提及金與正是否有出席該會議，在公開的影像中也未見金與正的身影。

▲▼北韓最高領導人金正恩主持軍事委員會擴大會議。（圖／翻攝自《今日朝鮮》）

▲現場出席會議官員中，未見第一副部長金與正身影。（圖／翻攝自《今日朝鮮》）

相較5月金正恩在軍事委員會第4次擴大會議中提及的「核戰力」，此次會議僅提到軍隊「戰鬥力」；南韓《韓聯社》分析，應該與6月金正恩決定暫時擱置對南韓的軍事計畫有關，避免製造雙方間軍事對立的緊張局面。

►金正恩現身了！祖父逝世26周年率眾官員祭拜　全場沒人戴口罩
►變心了！金與正少女心透露「想看美國影片」...曝「川金會」重啟可能

►二手票券豐富你的生活～

►全台首間冒險主題飯店！等你一起來趣淘

ET快訊
快訊／新冠肺炎新增1確診　指揮中心1400說明
楊謹華私訊前任「還想當朋友」　喝喜酒巧遇了…老公也在場
「類極光光柱」驚現台灣！　他嚇得手抖按快門
閨蜜揪合資買房！她付460萬等分潤…聽到這句話傻了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比倫敦眼還大！NASA罕見警告「潛在威脅」巨大小行星　5天後超近距劃過地球

京阿尼週年追悼「創意家突被奪走未來」　新海誠：今後會持續欣賞

家中洗澡「裸體被拖出屋外」！警搜查目標是弟弟...她怒：還不讓我穿衣服

外出游泳沒回家！「7屍橫躺巴拿馬湖畔」警調查過程發毛…竟有生還者幸運逃脫

釣魚台緊張升溫！　日防衛省加強對共機「緊急升空應對措施」

美國務院釋出2年前電報　「武漢實驗室洩毒」疑雲再起！

美國防長演說「中國是美國最大威脅」　點出「解放軍改變世界計畫」！

金正恩「威嚴」現身！時隔11日主持會議「強化戰力」...未見金與正身影

重返封城！西班牙爆150↑群聚感染　巴塞隆納400萬人禁足

綠帽男改娶75歲岳母！　前妻後悔「10年後求和」...派女兒誘惑他

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

命大！待死角處「秒被捲入車底」　曳引車右轉險輾過！騎士受輕傷

比倫敦眼還大！NASA罕見警告「潛在威脅」巨大小行星　5天後超近距劃過地球

京阿尼週年追悼「創意家突被奪走未來」　新海誠：今後會持續欣賞

家中洗澡「裸體被拖出屋外」！警搜查目標是弟弟...她怒：還不讓我穿衣服

外出游泳沒回家！「7屍橫躺巴拿馬湖畔」警調查過程發毛…竟有生還者幸運逃脫

釣魚台緊張升溫！　日防衛省加強對共機「緊急升空應對措施」

美國務院釋出2年前電報　「武漢實驗室洩毒」疑雲再起！

美國防長演說「中國是美國最大威脅」　點出「解放軍改變世界計畫」！

金正恩「威嚴」現身！時隔11日主持會議「強化戰力」...未見金與正身影

重返封城！西班牙爆150↑群聚感染　巴塞隆納400萬人禁足

綠帽男改娶75歲岳母！　前妻後悔「10年後求和」...派女兒誘惑他

安啾和藍亦明甜遊日本「證據影片曝光」　HowHow坦承好羨慕…網崩潰：老闆員工都叛徒！

臨江夜市違停車驚見槍支！警去電釣出車主...他狂奔百米還丟子彈

Junior韓宜邦離開8年前東家「分手不理智」　圈外女友意外曝光！

LIVE／蔡英文民進黨全代會致詞　「超強陣容」助選陳其邁

丫頭婚後2個月曝「夫妻禁忌話題」　怕一討論會吵架：我在逃避！

在地人也愛吃！麻豆「鍋燒意麵」晚來吃不到　湯鮮甜、配料超多

馬如龍初見女婿「完全不講話」　靠沛小嵐助攻…黃聖雅笑曝：爸爸都聽媽媽的

上夜夜秀只付10萬？柯文哲親揭「與博恩爸爸關係」：一定會打折　

湖北漁村變水城　700村民划船進出、5700畝魚塘被淹

當兵留下的習慣？　退伍弟兄曝「軍中用語」買電影票：對方根本聽不懂

國際熱門新聞

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

兒子跑趴摘口罩　全家人染疫父病危

綠帽男改娶75歲岳母！　前妻後悔「10年後求和」

「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突自爆

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

快訊／WHO：全球「單日新增近26萬確診」再創新高

性侵朋友送的比特犬　女友還幫忙拍片

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

女性「理想男友職業」出爐！前3名是多金郎

木乃伊悽慘吶喊　3千年前死因曝光

前Fed主席警告：美將引爆一場「災難」

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

成年禮變葬禮！她滿18歲跳傘慶祝　「跳下驚覺傘壞」

更多熱門

相關新聞

崔順實拒繳200億罰金！律師嗆：就是沒錢

崔順實拒繳200億罰金！律師嗆：就是沒錢

南韓前總統朴槿惠因「閨蜜門」一案被罷免下台，其核心人物崔順實（現已改名최서원，韓媒推測漢字為崔瑞原）上月11日大法院終審被判18年徒刑、200億韓元罰金，然而即便一家名下持有超過總價4千億韓元不動產，直到14日繳納期限到期，仍未交出半毛錢。

6旬翁喝醉睡自家門口　慘遭清晨送報車輾斃

6旬翁喝醉睡自家門口　慘遭清晨送報車輾斃

70歲嬤「吃退燒藥」濟州島嗨6天...害居民傳染

70歲嬤「吃退燒藥」濟州島嗨6天...害居民傳染

日女染疫搞失蹤「拒住院」　保健所衝車站成功堵人

日女染疫搞失蹤「拒住院」　保健所衝車站成功堵人

軍費分攤鬧不攏！華爾街日報：川普擬裁減駐韓美軍

軍費分攤鬧不攏！華爾街日報：川普擬裁減駐韓美軍

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩金與正軍事委員會李春姬

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

回家開冷氣「閉門窗才涼」！內行驚：出大事

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面