變心了！金與正少女心透露「想看美國影片」...曝「川金會」重啟可能

▲金與正表示，願私下從美國收到DVD光碟。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）勞動黨第一副部長金與正10日清晨透過官媒《朝中社》發表談話，稱朝美會談這樣的事不會在今年發生，否定美國總統川普、國務卿蓬佩奧提及雙方11月前「川金會」的可能性；不過，她其實也在後段談話透露，想收到美國獨立紀念日的DVD，且已取得最高領導人金正恩同意，留給外界想像空間。

根據韓媒《中央日報》，蓬佩奧於美東時間9日表示，希望與北韓展開無核化談判，透露雙方高層會晤可能性。僅過6小時，金與正雖先在談話中否定朝美雙方會晤可能性，直稱「對朝鮮毫無利益」；卻又在話尾透露，金正恩預祝川普在下屆總統大選中能旗開得勝，「（金正恩）委員長表達期盼，相信川普能在其事業中取得美好成果」。

金與正接著表示，「如果可以的話，我希望之後能私下從美國收到，收錄美國獨立紀念日活動的DVD光碟。」

▲金正恩預祝川普，能贏得下屆總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

金與正所指的獨立紀念日活動，包含川普3日在「總統山」拉什摩爾山發表的國慶演說、4日在白宮的國慶派對，以及總統專機空軍一號劃過白宮後，B-1、B-2、B-52轟炸機在大型空中閱兵亮相。

某不具名的外交消息人士分析，與上個月強硬的態度相比，金與正對美國的態度相對軟化了不少，特別是透露想收到包含川普演說、空中閱兵等美國獨立紀念日活動DVD，實屬罕見，「若想從美方收到DVD，代表著金與正欲重啟朝美雙方談判的可能性。」

據悉，美國白宮與國務院對於金與正該段談話，目前尚未表達任何立場。

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