金正恩現身了！祖父逝世26周年率眾官員祭拜　全場沒人戴口罩

▲ 金正恩參謁錦繡山太陽宮，紀念祖父26周年祭。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

美國特使訪問南韓之際，近來甚少公開露面的北韓領導人金正恩身影透過官媒曝光，前往錦繡山太陽宮紀念國父金日成26周年祭。

北韓《朝中社》8日報導，金正恩在金日成逝世26周年的「民族最大追慕之日」赴錦繡山太陽宮祭拜。勞動黨機關報《勞動新聞》報導，金正恩前往供奉祖父金日成及父親金正日遺體的永生廳，虔心祭拜他們。文中未公布確切日期及時間，但考慮到北韓官媒過往多在金正恩行程隔天刊文報導，推測金正恩是在7日深夜或8日午夜前往。

照片中可見，北韓最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、國務委員會副委員長朴奉珠、內閣總理金才龍等國務委員會委員、黨中央委員會政治國委員及候補委員、黨中央軍事委員會委員等高層幹部都陪同金正恩出席，皆無配戴口罩。

北韓研發飛彈的關鍵人物、軍事委員會副委員長李炳鐵（리병철）和崔龍海、朴奉珠及金才龍3人並肩站在第一排，顯示地位有所上升，格外受到矚目。

金正恩此次公開露面期間，美國副國務卿兼國務院對北韓特別代表畢根（Stephen Biegun）正訪問南韓，但截至目前未對美國或南韓釋放任何訊息。北韓外務省第一副相崔善姬及美國事務局長權正根此前則接連發表談話表示，無意與美國重啟談判。

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