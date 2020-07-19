偵查佐陳聖傑為婦幼發聲　榮獲績優員警表揚

▲嘉義市政府警察局第一分局偵查佐陳聖傑榮獲內政部警政署「108年度婦幼安全工作績優員警」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局偵查佐陳聖傑，以刑事幹員的敏銳度偵辦婦幼案件，於2019年屢破社會矚目婦幼案件，包括抽絲剝繭破獲未足月嬰兒遭毆致死案、網路淫蟲引誘未成年少女性侵案、酒客「撿屍」輪流性侵案、及啃老族青年家暴違反保護令等案。偵查佐陳聖傑不負眾望榮獲內政部警政署「108年婦幼安全工作績優員警」，由警察局局長張樹德代表警政署署長陳家欽頒發獎狀表揚。

內政部警政署為表彰婦幼安全工作表現績優員警，每年自各縣市警察局推薦名單中遴選績優同仁，並頒獎表揚，以激勵員警士氣。陳員擔任第一分局偵查佐2年3個月，對轄內家庭暴力防治、高風險家庭個案、兒少保護、兒少性剝削防制、性侵害及性騷擾防治、婦幼安全預防宣導等工作嫻熟，積極投入，充滿熱枕。任職期間積極參與各項專業能力訓練，充實業務相關專業知識，落實婦幼保護工作、為弱勢發聲不遺餘力。

嘉義市政府警察局局長張樹德表示，「婦幼安全與兒童保護是社會安全網的重點，2019年10月起警察局於國小學童上、放學時段實施『護童專案』，落實保護學童安全；與嘉義市政府社會處、嘉義地檢署、各醫療院所建立『醫警聯繫』、『重大兒少受虐啟動司法偵辦』機制，遇重大兒虐案件能結合警政、社政、醫療衛政與司法系統及時啟動司法偵查保全證據、救援服助緊急安置。

張樹德表示，陳員偵辦婦幼案件心思縝密、抽絲剝繭、保護被害人人身安全、為弱勢伸張正義，他獲獎嘉市警與有榮焉

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