嘉縣警表揚績優警　打擊不法外更有暖心作為

▲嘉義縣警察局表揚為民服務優良員警。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁曾在公開場合期勉公務人員「共同解決人民生活的苦」，嘉義縣警察局26日局務會報，公開表揚各分局為民服務績優員警，感謝他們積極走入社區，來服務人民，做民眾的「好夥伴」、「好厝邊」，全心協力解決人民的困難。

此次績優事件及受獎員警計7件14人，有民雄分局大林分駐所巡佐林順崇、警員李文耀: 大林暖警讓失智老婦找到回家的路；朴子分局朴子派出所警員蔡育倫 、蘇子翔:母親節在公廁滑倒受傷，熱心警協助就醫；水上分局中莊派出所警員陳俊仁:導航出包 少女騎車迷路險入溪水；中埔分局三和派出所警員蔡谷聲、張翔愉:黑衣女深夜雨中蹲馬路 中埔警即時救援；布袋分局第二組組長吳萬讚、過溝派出所警員蔡承諭、布袋聯合所警員連曼如:輕生尋人通報萬分緊急 布袋警全力搜尋搶回命；竹崎分局大南派出所警員郭志春、警備隊警員侯依廷:老人誤闖山區迷路 暖警溫馨助其返家；竹崎分局鹿滿派出所警員曾恒彬、鄭貿升:落實關懷獨居老人 戰勝死神破門搶救生命等。

嘉義縣警察局在現任警局長廖宗山接任後有別過去表現，原有緝毒、打詐、掃黑、肅槍、肅竊均有很好的成績；更增加了不少暖心服務，有關懷獨居老人專案、協助民眾急難救助、協尋失蹤老人、兒童…等，頗受好評。