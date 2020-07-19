臺灣國產精品咖啡冠軍方政倫　分享咖啡製程與沖煮技巧

▲臺灣國產精品咖啡冠軍方政倫 ，現身華山文創園區嘉義優鮮職人講堂 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

2019臺灣國產精品咖啡冠軍得主，有阿里山咖啡王子美名的方政倫，日前受邀擔任嘉義縣政府主辦，於台北華山文創園區嘉義優鮮期間限定店中職人講堂的主講人，現場吸引大批粉絲及咖啡的愛好者，講座由咖啡王子帶領大家一起探索嘉義縣咖啡能在全國品質競賽中致勝的關鍵因素，及一杯好咖啡的製程與沖煮技巧。

講座內容從方政倫經營的「鄒築園咖啡莊園」開啓冠軍咖啡的探索之旅，接續介紹田間栽培以標準化並結合科技化的管理模式、一條龍的產業經營模式、產品開發多元化的市場競爭力、不斷學習及參賽來優化專業技術提升品質，過程的堅持與辛苦，讓現場聽眾領悟到一杯咖啡的好壤，不只以價格高低來衡量，更重要的是好咖啡所散發出來的價值。

2020年嘉義縣「阿里山莊園咖啡精英交流賽」評鑑成績在7月9日剛揭曉，參賽咖啡依處理方式及品種分水洗、日曬、蜜處理及藝伎等4組評鑑，方政倫共囊括3組冠軍(特等獎)，參賽的咖啡豆在10日媒合會中吸引許多行家爭相搶購，方政倫的3組冠軍咖啡豆，分別以每公斤12000元、13000元、18000元高價售出；他將受嘉義縣政府的推薦，帶領嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽的獲獎精英，參加農委會9月辦理的臺灣國產精品咖啡豆的競賽。

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