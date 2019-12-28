嘉義優鮮當保證　新鮮烏魚子搭配當季時蔬鮮果入菜

▲▼ 嘉義嚴選黃金烏魚子。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府28日在布袋國中舉行嘉義嚴選黃金烏魚子頒獎典禮，並席開50桌「嘉義優鮮」特色烏魚料理及水產品饗宴。不僅讓參與民眾可以品嚐優質烏魚及水產美味，還能搶先選購今年剛出爐的優勝烏魚子，作為最夯的年節伴手禮。縣長翁章梁、立委蔡易餘、漁業署副署長林國平、布袋鎮長陳鳳梅、義竹鄉長黃阿家、議員蔡瑋傑、姜梅紅、嘉義縣養殖協會理事長黃金獅、嘉縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩等人，均到場向得獎者表達祝賀。

▲▼ 烏魚子結合時蔬水果做成美味佳餚。（圖／嘉義縣政府提供）

今年選拔活動評比項目有外觀、風味、質地及口感，在5-7兩組有13家、7兩組有12家，由鑫溶實業股份有限公司獲得5-7兩組冠軍，及7兩以上組雙冠軍。

▲▼ 烏魚子做成XO醬禮盒。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會第十年舉辦嘉義嚴選黃金烏魚子選拔，評審團說明，今年參賽的烏魚子品質均優異，競爭相當激烈，成績難分軒輊，好的烏魚子外表美觀、大小厚薄一致、卵粒勻齊且有透明感；乾溼度適中軟硬合宜；且鹹淡適中、顏色為深橘紅色，堪稱每一片烏魚子都是頂極「嘉義優鮮」精品。

「送禮首選嘉義優鮮烏魚子」，翁縣長表示，一條好的烏魚需要兩年至三年，才能夠那麼美味；不能苦澀、死鹹，外觀色澤更是要漂亮。比賽不僅能帶動相關產業的聚焦，在國際市場上對於嘉義縣烏魚子的後續發展性，我們更是有無比的信心。

翁章梁強調，嘉義縣的烏魚子占全國的四分之一，且對於全世界來講臺灣烏魚子品質非常好，因此要讓民眾懂得吃、懂得享受，料理就非常重要。我也與副署長討論，是否能多多輔導我們漁民，如何讓烏魚料理的市場拓展開來，甚至是到國外，這些可能性都是指日可待。

烏魚全身都具經濟價值，包括烏魚子、烏魚膘、烏魚肫、烏魚殼，前三者為大家熟知的「烏魚三寶」。因此，活動當天也推廣「嘉義優鮮」烏魚及水產品，包括鮮蔬蚵卷、泰式蒜酥烏魚肉、糖酥烏魚膘、烏魚子壽司、鹽酥烏魚腱、清蒸鱸魚、蛤蠣豬肚湯、胡椒虱目魚、冰鎮活白蝦及奶油布蕾等10道佳餚，均用沿海嘉義優鮮食材入菜。

年節將至，「嘉義優鮮」嚴選黃金烏魚子，用嘉義縣乾淨無污染所生產的烏魚卵，並掌握衛生、安全、美味的製作流程，所創造出健康可口的烏魚子，絕對是消費者選禮之首選，也是年節最佳的伴手禮，得獎者的選購資訊可以在縣府農業處的官網查詢（https://agriculture.cyhg.gov.tw/）。

得獎名單如下：

（一）五至七兩組：第一名鑫溶實業股份有限公司、第二名富裕水產國際有限公司、第三名蝦覓世界有限公司

（二）七兩以上組：第一名鑫溶實業股份有限公司、第二名蔡育修先生、第三名保證責任嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社。

優勝者有崇文冷凍食品股份有限公司、榮發旺水產行、蔡榮坤先生、郭紘瑜先生、唐昕遠先生、張書寧小姐、蕭世暉先生及張淑慧小姐。

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