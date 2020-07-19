「阿里山莊園咖啡精英交流賽」　鄒築園方政獲三項特等獎

▲109年嘉義縣「阿里山莊園咖啡精英交流賽」成績揭曉 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2020年嘉義縣精品咖啡評鑑，由嘉義縣政府及交通部觀光局阿里山國家風景處、阿里山鄉公所共同主辦，嘉義縣咖啡產業發展協會協助承辦，受新冠肺炎疫情影響，延後至7月辦理，卻未降低咖啡農友報名參賽的熱度，今年報名的點數多達224（含藝伎共234）點，產地包括阿里山、梅山、番路、竹崎、中埔及大埔等中、高海拔地區。

評審團邀請茶業改良場劉千如副研究員擔任主審，並邀請國內經驗豐富的17位杯測師組成評審團隊，咖啡評鑑樣品烘焙委由拿下世界盃烘焙冠軍的賴昱權先生等5位大師負責烘焙，今年評審團隊與烘焙團隊將是全臺規模最大、規格最高的陣仗之一。

▲109年嘉義縣「阿里山莊園咖啡精英交流賽」成績揭曉 -三項特等獎得主阿里山鄒築園方政 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣中、高海拔咖啡是每年臺灣國產精品咖啡豆評鑑得獎最多的縣市，去年20個得獎名單中，包括特等獎等，共囊括14座獎項；因此，地區賽的評鑑標準比照國際評審制度，並依咖啡豆處理方式及品種，分為水洗、蜜處理、日曬及藝伎等四組，評選方式以生豆物理篩選及感官鑑定為主，賽程分為初賽、複賽、決賽方式辦理。

各組得獎名單分別如下：

水洗組：

特等獎：鍾旭亮

頭等獎：卓武山咖啡農場、他扶芽(TFU’YA)有機農園

金質獎：野牡丹咖啡莊園、閒雲居、鄒築園

銀質獎：優遊吧斯阿里山瑪翡咖啡莊園、自在山林咖啡辳莊、科子林咖啡莊園、鄒築園

蜜處理組：

特等獎：鄒築園

頭等獎：野牡丹咖啡莊園、野牡丹咖啡莊園

金質獎：青葉咖啡莊園、石智奎

銀質獎：山坡咖啡、優遊吧斯阿里山瑪翡咖啡莊園、豆御香咖啡莊園

日曬處理組：

特等獎：鄒築園

頭等獎：野牡丹咖啡莊園、晞野莊園

金質獎： 石智奎、晞野莊園、石智奎

銀質獎：野牡丹咖啡莊園、科子林咖啡莊園、自在山林咖啡辳莊、卓武山咖啡農場

藝伎組：

特等獎：鄒築園

頭等獎：鄒築園、卓武山咖啡農場

金質獎：卓武山咖啡農場、鄒築園、為我等咖啡莊園

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