　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑。（圖／周刊王提供）

▲林建廈（圖左）持刀捅死男童（右圖左）後自己報警，坐在血跡斑斑的廁所等待警方。（圖／周刊王提供）

圖、文／CTWANT

大陸浙江省瑞安市一名男子林建廈的10歲女兒，在學校與男同學發生爭執，導致她的眼睛失明，但男同學和家長拒絕公開道歉。林建廈心生不滿，竟在學校廁所裡持刀狂捅男童12刀！警方到場看著血跡斑斑的現場，都不敢相信林建廈竟對10歲男童下手，但他竟稱自己有精神病，「我的靈魂沒有殺人！」這起案件歷經近2年，判決終於在昨（17日）出爐。

▲▼10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑。（圖／周刊王提供）

▲男童（左一）因長期霸凌女童、不肯道歉，遭刺身亡。


綜合陸媒報導，2018年9月19日，林建廈女兒與班上只有9歲的男童發生爭執，女童眼睛受傷後被醫生診斷為失明；其實他早就發現女兒身上經常有傷痕、淤青，認為女兒長欺被霸凌，早已心生不滿。這天女兒眼睛受傷，他要求男童母親在班上公開道歉，但對方答應後又反悔，讓他決心要自己處理這件事，還給女兒一個公道。

林建廈在9月21日帶著刀子潛入學校，將男童帶進廁所後狂捅12刀，男童頸部、後背、手臂都有嚴重傷口，其中左後背一刀更是直接刺進心臟，導致男童當場噴血倒地。林建廈隨後自行報警，並在現場等待警方到來，但他堅稱「是我的軀殼殺了人，我的靈魂沒有殺人」。

▲▼10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑。（圖／周刊王提供）

▲林建廈殺人後自己報警，坐在血跡斑斑的廁所等待警方。

男童被送醫急救後仍沒有保住一命，隔月林建廈的精神鑑定結果顯示他患有精神分裂症，但案發期間是完全刑事責任能力人。浙江省溫州人民法院一審此案，以故意殺人罪判處林建廈死刑，他當庭上訴，並主張自己存在精神分裂症，請求從輕改判；二審駁回，並判處死刑。

▲▼10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑。（圖／周刊王提供）

網友得知判決結果後紛紛表示「女童經常被欺負，家長也不管」、「也弄瞎他就好，何必殺人」、「這父親是給逼急了」、「死不足惜」、「活該」、「罪不致死」、「家教真的太重要了」、「當法律不能保護小孩，這樣的父母不會是最後一個」、「他是為民除將來的害」。但也有網友表示「不要用保護孩子作為自己暴虐的藉口」、「太極端了」、「你女兒以後誰來保護她？」


延伸閱讀
 林瑞陽狂賺1286億！身體操壞「拄拐杖走路」　張庭淚崩：好怕他倒下
 慘！溥儀哥自爆確診　外媒：與勇士簽約泡湯了
 胸部硬塊拖1年！餐廳闆娘慘割雙乳　夫怨行房「視野不佳」偷吃女員工

ET快訊
董至成離婚卡關內幕曝光！上億財產「老婆希望分3份」
600元藝FUN券9點開放登記！　註冊抽籤領券懶人包一次看
林瑞陽「微商帝國繳稅88億」雙腿操殘　張庭痛哭：好怕他倒下
單親媽拿兒三倍券被甩門嗆侵占　律師1點打臉國二生
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑

中俄外長通話！　王毅痛斥美方「藉疫情抹黑他國」失去道德信用

防疫嚴！兩岸首場大型論壇登場　千人「隔離飯店、核酸檢測」

13歲神童跳級頂尖大學！企業霸氣包學雜　1年後「天才崩壞」淪笑柄

三峽大壩即將「潰壩」？陸專家透露：混凝土重力壩能撐500年、抗原子彈轟炸

大貨車急煞！「25噸重物」翻一圈重砸轎車…狠狠壓扁駕駛慘死

傳港府要求台官員簽「一中」文件才換簽證！陸委會回應了

影／史上最慘民宿！8400萬蓋好「遇颱風、疫情」…4年只營業3天

川普擬禁止中共黨員入境！胡錫進稱「荒唐」：牽連到半個中國

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

體感破41℃！外送員疑中暑熱衰竭　突昏跌花圃命危...搶救仍未脫險境

飛行員假墜機真求婚展高超演技　女友念緊急手冊知真相爆哭答應

收容所愛心飼料發霉、長黑點　愛媽怒：要做就拿良心出來！

2飛官殉職！弟兄敬禮送最後一程　高嘉隆10年女友捧遺照護他上車

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑

中俄外長通話！　王毅痛斥美方「藉疫情抹黑他國」失去道德信用

防疫嚴！兩岸首場大型論壇登場　千人「隔離飯店、核酸檢測」

13歲神童跳級頂尖大學！企業霸氣包學雜　1年後「天才崩壞」淪笑柄

三峽大壩即將「潰壩」？陸專家透露：混凝土重力壩能撐500年、抗原子彈轟炸

大貨車急煞！「25噸重物」翻一圈重砸轎車…狠狠壓扁駕駛慘死

傳港府要求台官員簽「一中」文件才換簽證！陸委會回應了

影／史上最慘民宿！8400萬蓋好「遇颱風、疫情」…4年只營業3天

川普擬禁止中共黨員入境！胡錫進稱「荒唐」：牽連到半個中國

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑

借友5萬討不回…男大生夜市巧遇「撂2車尾隨」　強押上摩鐵討債

史上最便宜的賓士AMG？聯名小米推出「F1等級」電動滑板車

台灣漫畫家進攻聖地牙哥線上漫畫展　10部奇幻作品登場

夏天食物易壞…吃了狂烙屎！專家曝「細菌最愛溫度」：小心中毒了

柯震東凌駕性精緻表演超出電影本身！《打噴嚏》什麼是超能力？

最狂孕婦在這！凱蒂佩芮挺孕肚上節目「超不受控」　名廚也投降：根本一場惡夢

「這五種」植物對狗有致命風險！萬年青、夜來香都入榜！

植物病毒無農藥可防治　蘭花、馬鈴薯等作物受危害影響產值250億

摩鐵床下藏裸屍6天！護專妹遭勒殺「手套壓痕」成鐵證　運將男友恐怖過往曝光

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

大陸熱門新聞

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

陸專家：三峽大壩混凝土能撐500年！

史上最慘民宿！8400萬蓋好只營業3天

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

女神音樂生搭機丟失300歲大提琴！全網幫他找

大貨車25噸重物砸轎車…駕駛被壓扁慘死

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

男低頭滑手機　遭19樓冷氣機爆頭

傳港府要求簽一中文件才換簽證？陸委會回應

鄰居墜樓少女冷笑　到家後仰頭自殺

每天喝奶茶！高中男關節長滿「白結石」

計程車激喇活春宮！女低頭「忘情咬咬」嬌喘片外流

《解放軍報》：隨時做好打仗準備

更多熱門

相關新聞

全世界第1間「五星級電動床影廳」開幕

全世界第1間「五星級電動床影廳」開幕

日本八景島海外首間水族館「Xpark」即將在8/7開幕，距離步行只要10分鐘的「桃園新光影城」也已展開試營運，周邊全新的娛樂去處快收進名單中！

「最美小龍女」想重穿30年前中空背心！

「最美小龍女」想重穿30年前中空背心！

看到1隻蟑螂＝暗藏100隻？專家曝驚人解答

看到1隻蟑螂＝暗藏100隻？專家曝驚人解答

領三倍券店員被吼！超商貼「霸氣公告」

領三倍券店員被吼！超商貼「霸氣公告」

堅持首日領三倍券　精神科醫師：應有成癮體質

堅持首日領三倍券　精神科醫師：應有成癮體質

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

林瑞陽60歲近照曝　張庭痛哭：好怕他倒下

台北北投「77：0」虐殺桃園南勢

三峽女身中3槍被推下山！上半身剩白骨...兇手下場曝

帶混血貓出門　公園伯以為是石虎

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

陸專家：三峽大壩混凝土能撐500年！

張雅琴不挺了　轟蔡政府政策失敗

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

金山老街疑收假券　店家向金山警求助

上任不到1天臨檢八大　劉柏良「請做好自我管理」

更多

最夯影音

更多
林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭
情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面