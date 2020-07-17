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全世界第1間「五星級電動床影廳」開幕！雙人套票1600元...讓你爽躺看電影

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全世界第一間「Sealy Cinema 席伊麗影廳」7/15起試營運。（圖／官其蓁攝影）

▲全世界第一間「Sealy Cinema 席伊麗影廳」已在7/15起試營運。（圖／官其蓁攝影）

圖文／CTWANT

日本八景島海外首間水族館「Xpark」即將在8/7開幕，距離步行只要10分鐘的「桃園新光影城」也已展開試營運，周邊全新的娛樂去處快收進名單中！

結合電影院、美食與購物的新形態複合式商場「桃園新光影城」，一、二樓為商場、三至五樓的影城規劃12間影廳，其中有5個影廳獨具特色的高規格影廳，其中的「B.O.X Sealy席伊麗廳」更是全世界第一間，將五星級電動床墊與高端電影院的完美結合。

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全廳僅規劃19組、共38個座位，雙人套票1600元。（圖／官其蓁攝影）

▲全廳僅規劃19組、共38個座位，雙人套票1600元。（圖／官其蓁攝影）

全世界第一間 Sealy Cinema 席伊麗影廳 ， 為全球眾多五星飯店選用的席伊麗床墊與台灣新光影城經過長期籌備、斥資重本的首度跨界合作，為的就是能給消費者最與眾不同的觀影體驗。全廳僅規劃19組、共38個座位，全採用澳洲原裝進口、擁有眾多專利設計的電動床，可順應人體身型調整曲度的彈簧床墊，民眾只需動動手指操作無線遙控器，即可依照個人需求調整床墊的曲線幅度，提供不同姿勢的貼身支撐。

只要動動手指操作無線遙控器，即可依照個人需求調整床墊的曲線幅度。（圖／官其蓁攝影）

▲只要動動手指操作無線遙控器，即可依照個人需求調整床墊的曲線幅度。（圖／官其蓁攝影）

不僅有最頂級舒適的電動床系列，觀影者還能享受VIP服務，例如頭等艙餐車專人送餐、宛如招喚私人管家的服務鈴等各項一對一服務，更有舒適的蓋毯及拖鞋可輕鬆更換，廳內備有舒緩身心的時尚香氛、最後還有一份以頭等艙度假過夜包(travel kit)為主題的驚喜紀念品，完整呈現年輕奢華的旅行放鬆氛圍與舒適，讓看電影就像在總統套房度假。

頭等艙餐車專人送餐，擁有一對一的貼心服務送至座位。（圖／官其蓁攝影）

▲頭等艙餐車專人送餐，擁有一對一的貼心服務送至座位。（圖／官其蓁攝影）

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