【廣編】讓你無法離開視線！打破聊天室框架　全新特效貼圖登場！

【廣編】

圖、文／LINE提供



聊天只有一般貼圖不夠看！現在LINE貼圖為使用者創造全新體驗！升級聊天時的視覺感受，推出全新「特效貼圖」，讓你一秒身歷其境！只要在聊天室中傳送特效貼圖，即可觸發聊天室背景特效，讓對話瞬間華麗變身，每一張貼圖會出現不同的驚喜效果！打破螢幕框架～佔據所有人的視線！

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