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LINE預告全新「特效貼圖」即將登場　公布台灣人年平均下載18組貼圖

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲台灣人年平均下載18組　全新「特效貼圖」即將登場。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

▲LINE貼圖預告全新「特效貼圖」即將登場。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今（13）日舉辦「LINE CONVERGE 2020年度線上記者會」，會中公布台灣創作者人數達45萬人，而上架貼圖總數更是達670萬組，每位台灣用戶過去一年平均下載貼圖組數高達18組，並預計推出全新「特效貼圖」佔據全視線。

LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君表示，貼圖生態圈的成功不只是靠LINE，還有創作者與用戶的共同努力，將線上的貼圖作品延伸到實體商品，可讓貼圖角色更深入用戶的生活中，並持續幫助創作者發光發熱，未來也希望透過不同的產品跟合作，持續發揮創作生態圈的影響力。

▲台灣人年平均下載18組　全新「特效貼圖」即將登場。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

▲LINE透露台灣人年平均下載18組。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

呂苔君分享，台灣人愛用貼圖，根據統計，每位台灣用戶過去一年平均下載貼圖組數高達18組，是日本用戶平均數量的兩倍，而台灣本地的創作者從去年的29萬人增加至45萬人，年成長幅度達55%，像是台灣上架貼圖總量今年更達到670萬組，較去年成長84%。

呂苔君補充，同時台灣創作者的貼圖銷售表現也不遜於其他國家，以台灣10大創作者而言，平均累積銷售額達台幣2億，而前五大創作者更是高達2.9億，再再顯示台灣創作者在貼圖平台上的高度競爭力。

▲台灣人年平均下載18組　全新「特效貼圖」即將登場。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

▲LINE口袋商店將開設「LINE CREATORS創作者商品館」。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

呂苔君預告，隨著創作者生態圈的發展，LINE為協助貼圖創作者發展更多元的商業可能，以及延伸貼圖價值，LINE貼圖將於LINE購物旗下的LINE口袋商店開設「LINE CREATORS創作者商品館」，銷售貼圖創作者的授權商品，即日起正式上線與全台喜愛貼圖創作的用戶見面。

呂苔君透露，「LINE CREATORS創作者商品館」上線首波預計推出多款經典人氣貼圖角色的實體商品，包含豆卡頻道、一神家族、貓貓蟲咖波和好想兔等，未來將會陸續增加更多創作者商品，讓貼圖角色化身實用日常用品，真實融入粉絲的日常生活。

▲台灣人年平均下載18組　全新「特效貼圖」即將登場。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

▲台灣上架貼圖總量今年更達到670萬組。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

呂苔君表示，根據LINE貼圖觀察，台灣人最常使用的貼圖推薦關鍵字是「好」，前三名最常被用來表示「好」的貼圖，分別是可愛又帶點霸氣的白爛貓「鶴」、擄獲萬千少女心的卡娜赫拉「好的」，與眨眼撒嬌的好想兔「好的」強勢入榜，整體觀察，最常被使用的貼圖所表達的多是正面情緒，拿來激勵自己或鼓勵朋友都很好用。

呂苔君預告，近期將推出全新「特效貼圖」，傳送貼圖即可觸發聊天室背景特效，為聊天視窗增添魔法，強勢佔據整個聊天視窗，讓人無法忽視絢麗招搖的聲光效果，並用愛心畫滿整個視窗，或是背景引爆火山表達怒意，特效貼圖顛覆貼圖新玩法。

呂苔君強調，為持續落實社會參與，LINE預計明年推出全新「公益貼圖計畫」，首次以公開募集的方式徵求一位年度公益合作夥伴，收件細節及相關條件將於今年第3季公布，並在第4季宣布結果，，號招大眾對弱勢族群、重大環境及社會議題的關注，發揮貼圖影響力。

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