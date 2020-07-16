花火特效自己來！　LINE首波七款「特效貼圖」全新上線

記者姚惠茹／台北報導

LINE日前在「LINE CONVERGE 2020」宣布推出「特效貼圖」，今（16）日LINE貼圖最前線就公布首波七款「特效貼圖」全新上線，現在就可以把超可愛的BROWN & FRIENDS特效貼圖用來佔據整個螢幕，並支援iOS、Android、電腦版同步上線。

▲LINE「特效貼圖」全新上線。（圖／翻攝LINE）

每次逢年過節LINE都會推出特效，往往讓用戶愛不釋手，為生活製造出一點驚喜感，因此LINE決定推出全新「特效貼圖」，傳送貼圖即可觸發聊天室背景特效，為聊天視窗增添魔法，強勢佔據整個聊天視窗，讓人無法忽視絢麗招搖的聲光效果。

▲LINE首波七款「特效貼圖」全新上線。（圖／翻攝LINE）

LINE首波上線的全新七款「特效貼圖」，包括《BROWN & FRIENDS特效貼圖》、《豆卡頻道-萌犬特效貼圖》、《貓爪抓 -特效爪抓-》、《背景動起來 Mickey Mouse & Friends》、《背景動起來 Hello Kitty》、《背景動起來 Snoopy》、《背景動起來 哆啦A夢》。

▲《BROWN & FRIENDS特效貼圖》。（圖／翻攝LINE）

根據記者實測《BROWN & FRIENDS特效貼圖》，其中有一款莎莉放煙火的貼圖，瞬間就讓整個螢幕變成夜空，並施放出熊大圖案的花火來，還有一款兔兔想要吃甜點的貼圖，同樣會有滿滿的粉紅點心充滿整個螢幕，真的讓人有種療癒的感覺。

▲LINE「特效貼圖」全新上線。（圖／翻攝LINE）

LINE提醒用戶，特效貼圖的系統環境需求為LINE10.11.0以上版本，若接收特效貼圖的LINE應用程式為低於10.11.0版本或為電腦版LINE時，將以全螢幕貼圖顯示，而電腦版則會在近期將釋出支援特效貼圖的更新版本，非使用於聊天室時，特效貼圖將以靜態貼圖或全螢幕貼圖顯示。

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