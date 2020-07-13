　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE預告「主頁」、「錢包」重大升級　全新七大功能一次看

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲LINE預告「主頁」、「錢包」將全新升級　AI助攻使用介面更具個人化。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

▲LINE首度舉辦線上形式的「LINE CONVERGE 2020」。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今（13）日舉辦「LINE CONVERGE 2020年度線上記者會」，並由知名網紅視網膜主持，會中預告「主頁」、「錢包」將全新升級，並加入更多個人化相關設定，預計今年7月下旬，包括iOS與Android雙平台，只要LINE版本在10.12.0（含）以上將自動套用新介面。

LINE台灣因應新冠肺炎疫情，首度舉辦線上形式的LINE CONVERGE 2020，董事總經理陳立人首先回顧上半年所做的事情，包括LINE TODAY開闢疫情專區、發行防疫貼圖、攜手血液基金會合作主題限定捐血車、數位當責計畫串接165反詐騙，並預告將在LINE TV開闢藝文專區與線上學習計畫。

▲LINE預告「主頁」、「錢包」將全新升級　AI助攻使用介面更具個人化。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

▲LINE預告「主頁」、「錢包」將全新升級。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

LINE台灣服務企劃部資深總監林慶達接著預告LINE App將有介面升級，包括「主頁」、「錢包」兩個主要頁面將會有全新的個人化設定，新版LINE「主頁」的定位仍是LINE所有官方服務的入口，而新版「錢包」頁面則更加強化「電子錢包」的概念，以行動支付與消費情報相關的服務為主。

林慶達指出，全新「主頁」將是更加個人化的LINE服務入口，同時也強化與「好友」相關的功能，四大改版重點包括新增「通知中心」、升級「生日好友」功能、新增「服務釘選」功能、個人化內容推薦，由人工智慧推薦觀看用戶可能感興趣的相關內容。

▲LINE預告「主頁」、「錢包」將全新升級　AI助攻使用介面更具個人化。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

▲LINE預告「主頁」四大改版重點。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

林慶達說明，新增小鈴鐺預計在7月下旬釋出的改版介面部份，點選就能掌握與各種「與好友相關」的動態，像是xxx已成為您的好友的時候、可能認識的人、「我的最愛」好友變更大頭照、顯示名稱、背景音樂、自己被群組邀請加入的時候、所有受邀者都已經加入群組的時候。

林慶達補充，生日好友新功能則以整合更多跟「好友」相關的功能為訴求，改版後會新增「生日好友」這個功能，只要對方曾在LINE中登錄過生日，並啟用「顯示」我的生日，就會顯示在「今日壽星」的欄位中，而「今日」與「前後一週」的好友生日，都可以在這邊看到。

林慶達分享，新增自訂常用服務的釘選功能，用戶可自己釘選常用的LINE服務。目前固定在第一排顯示的服務，包括有貼圖小舖、主題小舖、官方帳號與LINE TAX，舉例來說像是點選「新增」的按鍵，就會展開所有LINE在台灣推出的官方服務，可以從中挑選自己常用或喜歡的服務，釘選在第二排。最多可以釘選8個服務，最少可以釘選0個服務，並可隨時替換。

林慶達表示，個人化內容推薦，透過LINE 人工智慧技術與演算法，根據用戶個人可能感興趣的題材，挑選並主動推薦觀看。上線初期可能只會有貼圖推薦，但之後會持續加入其他內容，例如可以追蹤熱門的貼文串帳號、聽LINE MUSIC推薦的音樂，或是也會推薦LINE TV裡的劇集或節目。

▲LINE預告「主頁」、「錢包」將全新升級　AI助攻使用介面更具個人化。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

▲LINE預告「錢包」更具個人化。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

林慶達指出，全新「錢包」頁面將是便利的電子錢包，並以行動支付與消費情報相關的服務為主，更有五大主題的消費情報推薦，而「錢包」也將透過人工智慧更加個人化，像是推薦用戶有興趣的好康資訊，或是依照用戶的點選偏好來排序不同的消費情報主題，使每個人看到的順序有所不同。

林慶達分享，LINE「錢包」頁面仍會以實用的轉帳、繳費、乘車為主，並可以看到8個服務入口，像是LINE Pay、口袋商店、LINE旅遊、LINE酷券等等，並強調 每個用戶看到的錢包內容長得都不一樣，因為AI機器人會按照個人化使用狀況來顯示不同的優惠內容。

林慶達強調，全新「錢包」頁面中，也收納最新消費情報，五大主題的顯示順序還將會依照用戶個人的偏好，來安排導入各種內容的顯示順序，目前像是LINE購物推薦及精選特輯、SPOT有優惠、LINE POINTS集點任務、官方帳號優惠券與LINE Pay回饋專區等五大主題。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

ET快訊
波特王首公開「真實年齡」　粉絲驚訝：比我還小
山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視！網驚呼：真的超幸運
比醫生好賺！　「這一行月入20萬」全台僅200人
亡命超車影片曝！情侶下觀音山彎道「車頂削一半」　女友爆頭慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

台灣人年平均下載18組　預告全新「特效貼圖」即將登場

三星5G生力軍報到　Galaxy A51、A71 5G版七月下旬上市

官方推特直接預告　新一代Google Nest將現身

LINE「官方帳號2.0」年成長18%達159萬　預告將推「官方帳號分眾+」、「LINE TAG」

LINE預告「主頁」、「錢包」重大升級　全新七大功能一次看

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

台灣人年平均下載18組　預告全新「特效貼圖」即將登場

三星5G生力軍報到　Galaxy A51、A71 5G版七月下旬上市

官方推特直接預告　新一代Google Nest將現身

LINE「官方帳號2.0」年成長18%達159萬　預告將推「官方帳號分眾+」、「LINE TAG」

LINE預告「主頁」、「錢包」重大升級　全新七大功能一次看

蘇貞昌誤塗CC霜變「海公公」　陳其邁笑虧：我一離開院長就有事！

股票營業員「跟著大戶買股」卻賠到斷頭！15年血淚經驗　驚爆只有5%投資人賺錢

F-16清晨掛彈執行戰備轉場　C-130載送後勤人力、裝備任務

中職／統一獅J-LIONS明星戰隊　林靖凱最年輕的傑尼獅

農糧署跨界邀便當店推「吃履歷抽iPhone」　估食材每月使用量達7噸

台灣人年平均下載18組　預告全新「特效貼圖」即將登場

熱到發紫！台北飆「38.9°C極端高溫」創歷年7月最熱　不排除下午熱破39°C

大谷翔平隊內賽開轟　二刀流再返大聯盟更暢快發揮

Lenovo調查：後疫情時代　8成企業員工擁抱遠距工作

12生肖2020整體運勢一次告訴你　「屬蛇」4大吉星相助、屬羊留意身體狀況

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

3C家電熱門新聞

蘋果警告不要蓋住鏡頭　MacBook螢幕可能損壞、亮度出問題！

LINE預告「主頁」、「錢包」重大升級　全新七大功能一次看

Pixel 5 XL渲染圖曝光！保有3.5mm音源孔

LINE夏日花火特效來了！　三組關鍵字看這裡

「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

蘋果為MacBook打造「玻璃按鍵」　以提升鍵盤耐用性

LINE「官方帳號2.0」年成長18%達159萬　預告將推「官方帳號分眾+」、「LINE TAG」

小米手環5來了！7月16日在台發表

臉書SDK出錯害iPhone閃退　快速解決3招方法看這裡

新一代Google Nest將現身

3C達人5招教你破解山寨AirPods

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

STUDIO A振興券優惠來了

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

更多熱門

相關新聞

LINE「官方帳號2.0」年成長18%達159萬　預告將推「官方帳號分眾+」、「LINE TAG」

LINE「官方帳號2.0」年成長18%達159萬　預告將推「官方帳號分眾+」、「LINE TAG」

LINE台灣今（13）日舉辦「LINE CONVERGE 2020年度線上記者會」，會中公布官方帳號升級成績及未來發展布局，提到截至6月底，官方帳號數量累積達159萬，年成長18%，並隨著分眾成為趨勢，LINE第4季將推出「官方帳號分眾+」及「LINE TAG」新應用，運用科技幫助品牌主精準行銷。

洩漏大樓監視器死角　女職員遭開除反控公司妨害秘密

洩漏大樓監視器死角　女職員遭開除反控公司妨害秘密

LINE夏日花火特效來了！　三組關鍵字看這裡

LINE夏日花火特效來了！　三組關鍵字看這裡

XXL原創大貼圖吸睛　年成長12%

XXL原創大貼圖吸睛　年成長12%

LINE個人「Keep筆記」上線　快速備份聊天室所有資料

LINE個人「Keep筆記」上線　快速備份聊天室所有資料

關鍵字：

LINELINE CONVERGE 2020陳立人主頁錢包

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

八點檔天王爆吃軟飯！

股災all in台積電　3個月賺650萬

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

5年來影響生活！她發36歲送養文

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面