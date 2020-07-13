LINE預告「主頁」、「錢包」重大升級　全新七大功能一次看

▲LINE首度舉辦線上形式的「LINE CONVERGE 2020」。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今（13）日舉辦「LINE CONVERGE 2020年度線上記者會」，並由知名網紅視網膜主持，會中預告「主頁」、「錢包」將全新升級，並加入更多個人化相關設定，預計今年7月下旬，包括iOS與Android雙平台，只要LINE版本在10.12.0（含）以上將自動套用新介面。

LINE台灣因應新冠肺炎疫情，首度舉辦線上形式的LINE CONVERGE 2020，董事總經理陳立人首先回顧上半年所做的事情，包括LINE TODAY開闢疫情專區、發行防疫貼圖、攜手血液基金會合作主題限定捐血車、數位當責計畫串接165反詐騙，並預告將在LINE TV開闢藝文專區與線上學習計畫。

▲LINE預告「主頁」、「錢包」將全新升級。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

LINE台灣服務企劃部資深總監林慶達接著預告LINE App將有介面升級，包括「主頁」、「錢包」兩個主要頁面將會有全新的個人化設定，新版LINE「主頁」的定位仍是LINE所有官方服務的入口，而新版「錢包」頁面則更加強化「電子錢包」的概念，以行動支付與消費情報相關的服務為主。

林慶達指出，全新「主頁」將是更加個人化的LINE服務入口，同時也強化與「好友」相關的功能，四大改版重點包括新增「通知中心」、升級「生日好友」功能、新增「服務釘選」功能、個人化內容推薦，由人工智慧推薦觀看用戶可能感興趣的相關內容。

▲LINE預告「主頁」四大改版重點。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

林慶達說明，新增小鈴鐺預計在7月下旬釋出的改版介面部份，點選就能掌握與各種「與好友相關」的動態，像是xxx已成為您的好友的時候、可能認識的人、「我的最愛」好友變更大頭照、顯示名稱、背景音樂、自己被群組邀請加入的時候、所有受邀者都已經加入群組的時候。

林慶達補充，生日好友新功能則以整合更多跟「好友」相關的功能為訴求，改版後會新增「生日好友」這個功能，只要對方曾在LINE中登錄過生日，並啟用「顯示」我的生日，就會顯示在「今日壽星」的欄位中，而「今日」與「前後一週」的好友生日，都可以在這邊看到。

林慶達分享，新增自訂常用服務的釘選功能，用戶可自己釘選常用的LINE服務。目前固定在第一排顯示的服務，包括有貼圖小舖、主題小舖、官方帳號與LINE TAX，舉例來說像是點選「新增」的按鍵，就會展開所有LINE在台灣推出的官方服務，可以從中挑選自己常用或喜歡的服務，釘選在第二排。最多可以釘選8個服務，最少可以釘選0個服務，並可隨時替換。

林慶達表示，個人化內容推薦，透過LINE 人工智慧技術與演算法，根據用戶個人可能感興趣的題材，挑選並主動推薦觀看。上線初期可能只會有貼圖推薦，但之後會持續加入其他內容，例如可以追蹤熱門的貼文串帳號、聽LINE MUSIC推薦的音樂，或是也會推薦LINE TV裡的劇集或節目。

▲LINE預告「錢包」更具個人化。（圖／翻攝LINE CONVERGE）

林慶達指出，全新「錢包」頁面將是便利的電子錢包，並以行動支付與消費情報相關的服務為主，更有五大主題的消費情報推薦，而「錢包」也將透過人工智慧更加個人化，像是推薦用戶有興趣的好康資訊，或是依照用戶的點選偏好來排序不同的消費情報主題，使每個人看到的順序有所不同。

林慶達分享，LINE「錢包」頁面仍會以實用的轉帳、繳費、乘車為主，並可以看到8個服務入口，像是LINE Pay、口袋商店、LINE旅遊、LINE酷券等等，並強調 每個用戶看到的錢包內容長得都不一樣，因為AI機器人會按照個人化使用狀況來顯示不同的優惠內容。

林慶達強調，全新「錢包」頁面中，也收納最新消費情報，五大主題的顯示順序還將會依照用戶個人的偏好，來安排導入各種內容的顯示順序，目前像是LINE購物推薦及精選特輯、SPOT有優惠、LINE POINTS集點任務、官方帳號優惠券與LINE Pay回饋專區等五大主題。

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