LINE「官方帳號2.0」年成長18%達159萬　預告將推「官方帳號分眾+」、「LINE TAG」

▲LINE CONVERGE 2020年度線上記者會。（圖／翻攝LINE CONVERGE 2020）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今（13）日舉辦「LINE CONVERGE 2020年度線上記者會」，會中公布官方帳號升級成績及未來發展布局，提到截至6月底，官方帳號數量累積達159萬，年成長18%，並隨著分眾成為趨勢，LINE第4季將推出「官方帳號分眾+」及「LINE TAG」新應用，運用科技幫助品牌主精準行銷。

▲LINE「官方帳號2.0」全面升級完成（圖／翻攝LINE CONVERGE 2020）

LINE台灣企業解決方案事業部資深副總經理王俞蓉表示，官方帳號今年4月份全面升級完成，以0元開啟、免費啟用API和用多少算多少的以量計費等三大特色，幫助品牌以低門檻彈性入門，吸引品牌主積極嘗試，官方帳號數量較去年大幅提升18%，累積總數達159萬。

▲LINE「官方帳號2.0」年成長18%達159萬。（圖／翻攝LINE CONVERGE 2020）

王俞蓉指出，LINE官方帳號在分眾行銷的成果也很亮眼，統計發現鎖定「已讀」訊息的好友再進一步推播訊息，點擊率增加1.4倍，而針對「點擊」過訊息的好友再行銷，點擊率大幅提升3.8倍，明顯可見精準行銷的效力。

▲LINE「官方帳號2.0」擴大行銷接觸。（圖／翻攝LINE CONVERGE 2020）

王俞蓉透露，成功經營官方帳號的關鍵在於「維護好友關係」和「強化識別能力」，其中在「維護好友關係」的部分，LINE官方帳號運用多面向的關係建立，例如線上活動、小遊戲，或是線下藉由Beacon將行銷延伸到實體，串連多元場域的曝光。

▲LINE預計推出新工具「官方帳號分衆+」 及「LINE Tag」。（圖／翻攝LINE CONVERGE 2020）

王俞蓉分享，至於在「強化識別能力」上，為了幫助品牌主更了解好友輪廓及其行為軌跡，LINE預計在今年第4季推出新工具「官方帳號分衆+」 及「LINE Tag」的再進化，讓用戶可以更緊密跟好友溝通。

▲LINE預告將推「官方帳號分眾+」。（圖／翻攝LINE CONVERGE 2020）

王俞蓉說明，新工具「官方帳號分衆+」是原本CMS後台的再進化，目前的功能僅能根據好友的性別、年齡、地區等分衆溝通，而即將推出的「官方帳號分衆+」，則將好友識別做得更細緻，讓品牌主在互動中依照好友屬性分類，後續可依照各別特性與喜好投遞專屬訊息。

▲LINE預告將推「LINE TAG」。（圖／翻攝LINE CONVERGE 2020）

王俞蓉補充，好友識別的另一個新玩法是LINE TAG再進化，也就是運用追蹤程式碼，在LINE行銷生態圈的再行銷功能，而接觸過的好友或用戶，先前只能在展示型廣告中再曝光，所以新的功能是官方帳號可運用LINE TAG認出先前接觸過的好友，在官方帳號鎖定這些好友主動溝通。

王俞蓉舉例強調，用戶如果在汽車品牌官網或有埋設追蹤程式碼的網站瀏覽過，以往只能在展示型廣告中鎖定特定用戶重複曝光，而現在官方帳號也可以鎖定這些好友，在官方帳號推播試乘邀請，踢出邁向成功的臨門一腳。

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