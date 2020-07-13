▲ 法鼓山總迴向「大悲咒」6百萬遍，祈願全球疫情消弭無災無難。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為祈禱全球疫情平息，已誦念「阿彌陀佛」1千1百多萬聲的張清全，於12日午後2時，和同樣參與「大悲咒LINE起來」的善信代表共80人，應邀前往法鼓山園區大殿，加入僧團引領共修的「大悲懺法會」，將各地民眾近期在「雲端」念佛、持咒的祈福心力，悉數迴向世間消災免難、眾生心安平安。

法鼓山方丈和尚果暉法師親任法會主法，會後並開示修持觀音法門的要領，帶領網路同步共修的信眾，同為現正遭逢疫病、戰爭、天災人禍而受苦受難的地區與民眾做功德祈福迴向：「祈願觀音菩薩護念法界眾生，於觀受苦難中悉得智慧、慈悲；復以慈悲、智慧解脫一切苦難」。

方丈和尚果暉法師表示，感恩大家參與法會共修，代表眾生做懺悔、發願，成就「大悲咒LINE起來」總迴向；而修持觀音法門，就是要開發自己慈悲和智慧的寶山，祈願全世界人心向善，人人存好心、說好話、做好事，藉由修行淨化身心、淨化社會，願心愈純真，護持力量也會愈大。法會前，方丈和尚特地關懷與會民眾，聆聽他們回饋在疫情期間修學佛法的方法與感動。

▲ 法鼓山方丈和尚果暉法師親任法會主法，會後並開示修持觀音法門的要領，帶領網路同步共修。

其中，每天繫念16萬句佛號，並誦讀一部《地藏經》的張清全分享，1992年到農禪寺皈依三寶並參與法會後，28年來連走路、吃飯時，都會以平常心、歡喜心念佛；自新冠疫情發生以來，他讓念頭更加專一、相續、堅固在聲聲佛號上，盼能用個人小小的力量，為遭遇疫情苦難的全球同胞迴向祝禱。

「信心、發願、專誠、堅持，真的很重要。」由法鼓山義工介紹，加入手機祈福平台後，已誦持14多萬遍〈大悲咒〉的葉士榮分享，平時是以梵音金剛念的方式修持；他說，接觸佛法30多年，以往忙於上班，每天約僅誦持1遍，後來發現有信願就能時時持咒，所以也常勸請親友修學佛法，同來淨化社會，祝福世間平安。

團結共修更有力。法鼓山彰化分會則是以100萬遍《大悲咒》，做為團體修持的目標。負責邀約、統計的黃柏雄表示，在140多人的手機群組裡，有國小一年級學童，也有80多歲的老居士，大家都明顯感受到，能用持咒為他人祝福，自己反而會更安心；他們每日都一同迴向全球疫情早日消除，彰化當地能有長期共修的道場。

▲ 僧俗善信能相會在園區大殿，舉辦《大悲咒》修持總迴向，學習用觀音法門做利益眾生的事。

法鼓山表示，32年前的今天（1989.7.12），創辦人聖嚴法師將與《大悲咒》有殊勝感應的這處世界佛教教育園區，正式命名為「法鼓山」；此時僧俗善信能相會在園區大殿，舉辦《大悲咒》修持總迴向，學習用觀音法門做利益眾生的事，相信必定能得到菩薩的慈悲感應。

目前「大悲咒LINE起來」手機祈福平台上，已匯聚6,150,501遍《大悲咒》，以及271,727,765句佛號。法鼓山僧團歡迎民眾持續加入修持的行列，學習用懺悔、感恩的心念，為因新冠肺炎受苦受難的全球同胞祈福，共同淨化人心、祥和世界，建設培福有福的人間淨土。

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